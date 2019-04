También reveló cómo quienes se dedican a este negocio no esperan a que el pelo de las ovejas crezca lo suficiente para que no sean lastimadas mientras las trasquilan. "Me sujetan en el piso y si trato de moverme me golpean en la cara con sus manos o con unas tijeras afiladas, me azotan la cabeza contra el suelo una y otra vez. Casi siempre termino con heridas sangrando que ellos mismos cosen con aguja e hilo, sin analgésicos. No los conozco, pero parecen odiarme. No entiendo por qué son tan malos conmigo", termina el relato.