Relató que supo del potencial de la joven cuando la conoció "sabía que Yalitza era la única en cuanto ella entraba por la puerta. Cuando le ofrecí el papel de Cleo, me dijo con franqueza que acababa de terminar la escuela y que esperaba ser maestra. Luego dijo: "No tengo nada mejor que hacer, así que sí". Me eché a reír. ¿Pero sabes que? Ella lo decía en serio. Eso es lo bello. Ella realmente lo decía en serio".