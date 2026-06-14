Clara Brugada enfrenta rechiflas durante la celebración del Gran Desfile Mundialista

Clara Brugada antes de hablar durante una rueda de prensa - (X)

Este sábado 13 de junio se llevó a cabo el Gran Desfile Mundialista desde Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, estuvo presente en el evento masivo pero los asistentes la recibieron con abucheos a su llegada a la Glorieta de la Diana Cazadora.

El desfile se organizó hace tiempo en torno a la celebración del Mundial 2026, que señala a México uno de los tres anfitriones de la justa internacional además de Canadá y los Estados Unidos.

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La celebración en Paseo de la Reforma congregó a miles de personas mexicanas y turistas también, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. Cuando Clara Brugada llegó al evento, algunos espectadores comenzaron a chiflar y a expresar su inconformidad con la presencia de autoridades, mientras esperaban el inicio del carnaval.

La mandataria capitalina arribó acompañada de integrantes de su gabinete y, según diversos reportes, el abucheo surgió porque Clara Brugada poco después de la hora prevista para comenzar el desfile, propio a correr riesgo de cancelación por las movilizaciones de la CNTE en las últimas dos semanas.

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“Paseo de la Reforma se convirtió en un verdadero carnaval lleno de alegría, música y un ambiente festivo inigualable. Fue emocionante ver cómo cientos de personas disfrutaron al máximo, contagiando sonrisas y compartiendo una energía maravillosa en comunidad. Un evento grandioso que unió corazones, demostró el orgullo de nuestra identidad y dejó en claro por qué somos los mejores anfitriones del mundo". publicó Clara Brugada en sus cuentas oficiales de internet.

La Jefa de Gobierno recibió abucheos durante el evento cultural y deportivo (X / Clara Brugada Molina)

El Gran Desfile Mundialista atrajo la emoción y euforia del público al incluir catrinas, danzantes, alebrijes, carros alegóricos y representaciones culturales relacionadas con la historia del futbol en México, en un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros por Reforma, en el que participaron familias mexicanas y gente extranjera.

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Clara Brugada sostuvo que la objetividad de esta fiesta es que la población participe activamente en la convivencia mundialista, recalcando que el desfile y las actividades culturales buscan visibilizar a los pueblos originarios como parte esencial de la identidad de la ciudad.

“Esta celebración deportiva es una oportunidad para que la ciudad pueda hacer una ventana del país y mostrar su capacidad para organizar cualquier evento de talla internacional. El objetivo es construir un Mundial social, con juego limpio y sociedad justa, una celebración futbolística que ponga en el centro a la población", dijo.

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El carnaval mundialista reunió a familias capitalinas y visitantes extranjeros (X / Clara Brugada Molina)

“La Ciudad de México estuvo a la altura de este acontecimiento mundial. Esta es una ciudad de derechos y libertades”. agregó Clara Brugada Molina, resaltando que este tipo de eventos permiten que la capital mexicana se consolide como epicentro cultural durante la Copa del Mundo y se promueva el orgullo por las raíces aztecas.

Celebró el triunfo de México desde el Fan Fest

Clara Brugada acudió al Fan Festival, puesto en el Deportivo de los Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para ver el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que las dos optaron por presenciar el evento junto a la ciudadanía en uno de los espacios públicos habilitados por el gobierno de la Ciudad de México.

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En primera instancia, existió la posibilidad de que observaran el partido en el Fan Fest del Zócalo capitalino, pero las protestas de la CNTE y cuestiones de seguridad influyeron en la decisión de cambiar a otra sede.

Clara Brugada y Claudia Sheinbaum presentes en el Fan Fest durante la inauguración del Mundial 2026. (CDMX)

Claudia Sheinbaum prometió no ir al estadio Ciudad de México dado que su boleto de entrada se lo regaló a una joven triunfadora de un programa social, privilegiando el acceso de la gente común sobre el de los funcionarios.

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Por tanto, la presidenta nacional junto a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, decidieron acompañar a familias y vecinos de la alcaldía Gustavo A Madero en un espacio abierto y gratuito, como parte de la política de acercar el Mundial 2026 a la mayor cantidad de personas posibles.