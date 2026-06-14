Mujer buscadora fue víctima de tortura y graves agresiones en Cartagena: JEP ordenó medidas urgentes de protección

La Sala de Reconocimiento de Verdad solicitó a la Policía Nacional brindar acompañamiento permanente y adoptar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de la víctima - crédito Ministerio de Justicia y JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la adopción de medidas urgentes de protección para la mujer buscadora Cleiner Almanza Blanco y su familia, luego de que denunciara haber sido víctima de amenazas y ataques por parte de varios individuos en Cartagena el 8 de junio.

De acuerdo con una denuncia pública emitida por la Fundación Nydia Erika Bautista, Almanza Blanco habría sido obligada mediante intimidaciones a desplazarse hasta un lugar apartado de la ciudad, donde fue sometida a graves agresiones. La organización señaló que, de acuerdo con la denuncia conocida, los hechos habrían sido perpetrados por integrantes del Clan del Golfo.

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La también defensora de derechos humanos está acreditada ante la JEP como víctima en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, proceso que investiga crímenes presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado.

Además, lidera la medida cautelar relacionada con el Cementerio de Sincelejo, lugar donde se adelantan acciones para la búsqueda de personas desaparecidas.

Medidas inmediatas para proteger a la mujer buscadora

La organización pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido con la mujer buscadora - crédito Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos

De acuerdo con la decisión judicial, la Policía Nacional, a través de los departamentos de Policía de Bolívar y de la Policía Metropolitana de Cartagena, deberá implementar acciones urgentes de protección que incluyan acompañamiento policial permanente.

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Asimismo, la Sala de Reconocimiento ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelantar un trámite de emergencia, en coordinación con la representación legal de la víctima, para adoptar las medidas necesarias que permitan salvaguardar su vida e integridad.

La decisión recuerda que en abril la misma Sala había solicitado una nueva valoración del nivel de riesgo de Cleiner Almanza. Según la respuesta entregada entonces por la UNP, el procedimiento se encontraba en trámite para su posterior análisis y toma de decisiones.

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Además, el Ministerio del Interior deberá convocar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del auto, una reunión extraordinaria del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem Mujeres), con el fin de revisar nuevamente las condiciones de seguridad de la lideresa buscadora.

Las órdenes también alcanzan a la Unidad para las Víctimas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Bolívar, entidades que deberán fortalecer el proceso de atención integral de Almanza, quien requirió atención médica en una clínica de Cartagena tras los hechos denunciados.

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Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación recibió instrucciones para adelantar las investigaciones correspondientes y establecer las responsabilidades penales derivadas de la violencia ejercida contra la mujer buscadora.

Rechazo del Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, rechazó los hechos de violencia y aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección y a las investigaciones correspondientes - crédito Ministerio de Justicia

Tras conocerse los hechos, el Ministerio de Justicia manifestó públicamente su rechazo de las agresiones sufridas por Cleiner Almanza y respaldó las acciones encaminadas a garantizar su protección.

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó: “Atacar a una mujer buscadora es atacar la verdad, la memoria y la dignidad de miles de familias en Colombia. A Cleiner, a su familia y a todas las mujeres buscadoras del país les decimos: no están solas. Su causa es la causa de Colombia. El Estado tiene la obligación de protegerlas y vamos a hacer que esa protección se cumpla”.

El funcionario también aseguró que la cartera hará seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades competentes: “Cleiner cuenta con el respaldo del Ministerio para instar a las autoridades competentes a que se haga justicia por los hechos de violencia de los que fue víctima. Haremos seguimiento estricto a las acciones de protección que su situación requiere”.

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Y concluyó: “Las autoridades deben actuar con rapidez, coordinación y resultados. No puede haber impunidad”, agregó Cuervo.

Más de 28 años buscando a su hermano desaparecido

El caso volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras y defensoras de derechos humanos en Colombia - crédito Ministerio de Justicia

La historia de Cleiner Almanza está ligada a la búsqueda de su hermano mayor, Julio César Blanco Vides, desaparecido en febrero de 1998 en la región de los Montes de María. Según información recopilada por Dejusticia, Julio César salió de su vivienda en la vereda La Reforma, zona rural de El Carmen de Bolívar, con destino a la Notaría Única de San Onofre para formalizar el reconocimiento de su padre biológico y registrar legalmente sus apellidos. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde entonces se desconoce su paradero.

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A partir de ese momento, Cleiner inició una búsqueda que se ha prolongado por más de dos décadas y que la ha llevado a recorrer distintos municipios e incluso otros países siguiendo posibles pistas sobre el destino de su hermano.

Durante ese proceso, ha denunciado múltiples hechos de victimización. Según los testimonios recogidos en su historia de vida, enfrentó amenazas, desplazamiento forzado, señalamientos, secuestros, torturas, violencia sexual y otras agresiones relacionadas con su labor de búsqueda.

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