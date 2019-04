"Era un selfie desnudo de cintura para arriba en el que se ve muy claro que soy yo. Él estaba muy enfadado y me acuerdo que empecé a pensar que quizá no había borrado la foto. No estaba segura y me decidí a llamarlo y preguntarle directamente. Su reacción fue quedarse en silencio y colgar el teléfono. Creo que nunca había sentido tanto miedo", explicó Ana Baquedano.