A pesar del optimismo reflejado por la red social, expertos como Paul Barret, subdirector del NYU Stern Center for Business and Human Rights han señalado que catástrofes como la que ocurrió este viernes en Nueva Zelanda, donde un usuario transmitió a través de un video en directo en Facebook la matanza de 49 musulmanes, demuestra que la inteligencia artificial no permitirá remover eficientemente los contenidos violentos y pornográficos.