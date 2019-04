Agregó "estamos un poquito resguardados, por eso no estamos al día, pero sinceramente lo que ven en los videos de Toshiro es mucho amor y la ansiedad que nos ha causado estar así, separados, resguardados, lejos de nuestro territorio, de nuestra casa, no nos ha permitido hacer un video con tanto amor; y no queríamos que vieran la angustia, porque sentimos temor y mucha impotencia por lo que le pasó a la tía Blanca, a mis primas, a mis sobrinas".