"Yo no he escuchado de MXM en sus estados que estén hablando de la reforma educativa, y estamos viendo que la Coordinadora (CNTE) está en posiciones intransigentes, pero quizá sean los únicos que estén haciendo algo, porque los demás están esperando a que lo haga el buen gobierno y la 'Cuarta transformación', pues ni si quiera ¿eh?, porque la 'Cuarta Transformación' no es la reforma que esperábamos", comentó Gordillo Morales durante el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes en San Andrés Cholula, Puebla.