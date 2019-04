Afortunadamente, ella no ha sido víctima de discriminación en el trabajo, en gran medida porque todo este tiempo ha estado bajo permiso de incapacidad. "Todavía no me he tenido que enfrentar a situaciones de discriminación en el sector laboral. Hasta ahora he recibido mucho apoyo de la empresa, mis jefes y compañeros", señaló. Sin embargo, es consciente de que ésto puede ocurrir.