"Cuando el cirujano me dijo que ya me iba a quedar así yo entré en shock. No sólo me quedó una bola en el ojo, sino que no puedo ver con él. De hecho los médicos querían que lo ocluyera, pero yo no quise. Luego, cuando en el mismo sitio me dijeron que ellos no habían levantado la denuncia, yo no supe qué hacer y por la propia desinformación me resigné".