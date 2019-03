“En lo más estrecho de nuestro país (200 kms), vamos a ubicar las instalaciones migratorias, de protección civil. No vamos a militarizar nuestra frontera sur, que quede claro y así se lo expresé a la señora Nielsen”, expresó Sánchez Cordero.

El presidente Donald Trump reclamó a México por “no hacer nada para detener la migración ilegal a la Unión Americana”.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Ellos hablan pero no actúan. Como Honduras, Guatemala y El Salvador, que han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada. A los demócratas no les interesa, con tan MALAS leyes. ¡Quizás cerraremos la fronteras sur!”, expresó en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

López Obrador calificó de “legítimo” el reclamo de Trump y dijo que su país ayudaría, pues el problema de la migración no es “solo de EEUU”.

“Estamos atendiendo el tema, creemos que deben atenderse las causas que original la migración“, expresó el jueves en su conferencia de prensa matutina.