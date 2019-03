Durante el juicio que se le siguió al ex jefe del Cártel de Sinaloa en Nueva York, Alex Cifuentes, un ex colaborador del capo y testigo de la Fiscalía, aseguró que el capo le habría pagado USD 100 millones en sobornos al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. La entrega del dinero se habría realizado en octubre de 2012, según detalló en su cuenta de Twitter el periodista Alan Feuer, de The New York Times.