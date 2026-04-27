Así recordó Joel Huiqui su jugada histórica al debutar como entrenador de Cruz Azul : “La Liguilla no está muertinha”

Joel Huiqui debutó como técnico de Cruz Azul tras vencer al Necaxa. (Captura de pantalla @joel_huiqui3)

El Cruz Azul cierra la fase regular del Clausura 2026 con una victoria contundente y asegura el tercer lugar general en la tabla de la Liguilla tras vencer 4 a 1 a Necaxa en el Estadio Banorte. El resultado permitió a Joel Huiqui, técnico interino, encarar los cuartos de final ante Atlas con el respaldo del grupo y la confianza renovada luego de una semana complicada para la institución.

En conferencia de prensa tras el partido, Huiqui se mostró emocionado por el desempeño del equipo y el trabajo realizado bajo su dirección. La victoria sobre Necaxa rompe una racha de nueve partidos sin ganar, resultado que refuerza el ánimo en el vestidor. Al término del encuentro con los medios, cuando Joel Huiqui se disponía a abandonar la sala, lanzó una frase inesperada que tomó por sorpresa a la audiencia: “La Liguilla no está muertinha”, evocando uno de los episodios más recordados de su carrera como jugador.

Con una frase que marcó su carrera, Huiqui motiva al plantel después de cortar una racha negativa y buscará que Cruz Azul trascienda frente a Atlas en cuartos de final. REUTERS/Eloisa Sanchez

La referencia conecta con la jugada conocida como la “Muertinha”, momento en que Huiqui, durante su etapa como defensor, permaneció tendido en el área tras despejar el balón con la mano, acción que derivó en expulsión y se volvió parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano. Hoy, director técnico, el exjugador convierte aquella anécdota en una señal de convicción y autocrítica, consciente de que la historia y el presente del club se entrelazan.

Joel Huiqui aseguró que cumplió un objetivo personal

Formado en la cantera del club desde la adolescencia, Joel Huiqui asumió la dirección técnica del primer equipo en uno de los momentos más exigentes del torneo. En su encuentro con los medios, el entrenador interino describió la noche del 26 de abril como una experiencia personal imborrable: “Dirigir al primer equipo era una meta lejana. Hoy la cumplo en uno de los momentos más difíciles del semestre”, reconoció.

Pues el triunfo ante Necaxa no solo representó una reacción futbolística, sino que también simboliza el retorno a la identidad y el trabajo en equipo que, según Huiqui, define a Cruz Azul. En sus declaraciones, subraya la importancia de mantener la unidad y la entrega durante la fase final del campeonato.

El exdefensor celeste dirige al primer equipo en uno de los momentos más complicados del semestre y celebra el regreso a la victoria en su estreno como entrenador. REUTERS/Eloisa Sanchez

Quién es Joel Huiqui

Joel Huiqui es un exfutbolista mexicano nacido en Los Mochis, Sinaloa, en 1983. Se desempeñó como defensa central y es recordado por su paso en equipos como Cruz Azul, Morelia y Pachuca en la Liga MX. Debutó profesionalmente con Cruz Azul, club donde vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera. También fue seleccionado nacional y participó en torneos internacionales con la Selección Mexicana. Tras retirarse como jugador, comenzó su trayectoria en la dirección técnica y ha trabajado en fuerzas básicas y equipos de divisiones inferiores antes de asumir como técnico interino de Cruz Azul.