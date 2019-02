"No se pudo iniciar denuncia por maltrato animal ya que las autoridades o las leyes del Estado de México no lo permiten porque no se encuentra el perro. Aunque hubo testigos, los policías de Tecámac, estos no quisieron apoyar la denuncia, y como no estaba el animal no se pudo proceder. Pero sí por el delito de lesiones contra la mamá del hombre y contra él" explicó Jaqueline Baca que interpuso ayer la denuncia ante el Ministerio Público de Héroes Tecámac.