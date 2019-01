"Buscamos que el gobierno (estatal) se haga responsable de los pagos, vamos a revisar porque el congreso no ha entregado ni la mitad (de los pagos), no hay prestaciones, no hay aguinaldo porque no presupuestaron los pagos a los maestros. Apenas se atendió el llamado que el Presidente hizo para atender el tema, hasta ahora no tenemos un arreglo pero seguiremos con el diálogo", señaló.