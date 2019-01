Tras ser arrestada, la Fiscalía alegó que la muerte del menor había sido propiciada por la madre. Sin embargo, ella siempre aseguró no saber del embarazo. En una grabación difundida en 2017, la joven contó que el día del aborto sintió "cómo se me rompía una liga, dentro de lo que es el tronco, dentro de lo que es el estómago, y me dieron muchas ganas de ir al baño. No me dio tiempo para sentarme cuando sentí que se cayó algo y me recliné, empecé a sentir que sangraba, me empecé a marear, me senté, me volteé a ver y era un bebé."