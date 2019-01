"Mis papás no saben que estoy en la búsqueda", dice: "Armé un grupo de Facebook para intentar encontrar a otros nacidos en la clínica de Teo. Hubo gente que se sumó, curiosos, pero hasta donde sé, soy la única que nació. Nadie más apareció asegurando haber pasado por lo mismo que yo. O nadie lo reconoce." Ver las fotos de la clínica le afecta. "Me movió mucho, me produjo miedo, impotencia. Me sentí manoseada, entendí que de bebé pasé por las manos de estos delincuentes que solo quieren hacer daño", dice. Tiene miedo por sus padres: "Si hablan, van a terminar imputados. Van a terminar presos si lo admiten abiertamente".