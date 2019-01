"Aunque duela mucho tenemos que seguir con el plan de acabar con los robos de combustible y con esta práctica. No vamos a detenernos, vamos a erradicar esto que no solo daña materialmente, no solo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, comercio negro, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas".