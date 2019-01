Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, dijo en una conferencia de prensa: "El día de ayer corrió esta versión de este delincuente y lo que puedo decirles es que, como lo hemos hecho en el gobierno de la República, y en el gabinete de seguridad en lo particular, es que no damos ninguna información hasta que no estemos completamente seguros de que ésta sea cierta, hasta que no tengamos los elementos."