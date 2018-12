"Me hicieron sentir culpable por reaccionar como lo hice. Me dijeron que yo debí haber cuidado a la bebé, que debía haberla sacado del excusado. Pero yo no concebía el simple hecho de que había estado embarazada, que había tenido una bebé y estaba muerto. Fue un proceso demasiado difícil, tardé mucho tiempo en asimilarlo, en aceptarlo, no he llevado un luto ni un duelo porque no he podido", expresa.