Canadá niega acceso a futbolista de la Selección de Ghana por acusaciones de delitos sexuales

La FIFA confirmó que Canadá rechazó la visa y dejó al mediocampista de Ghana fuera del partido ante Panamá del 17 de junio en Toronto. (imagen de cortesía)

La imposibilidad de participación de uno de los jugadore más importantes con la Selección de Ghana en el debut del equipo africana en el Mundial 2026 tomó fuerza tras la negativa del gobierno canadiense para permitirle el acceso al país.

Se trata del futbolista Thomas Partey, actual medio del Villarreal y figura de la selección de Ghana, se queda fuera del primer partido contra Panamá en el Mundial debido a la decisión de Canadá de negarle el visado de entrada.

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La medida está directamente ligada a las acusaciones graves que enfrenta en Reino Unido, y la FIFA, en un comunicado, recalcó que no interviene en procesos migratorios de los países anfitriones.

El centrocampista ghanés Thomas Partey fue excluido del debut de su selección tras no obtener el permiso de ingreso al territorio canadiense. El encuentro, programado para el miércoles 17 de junio en Toronto, se ve condicionado por la ausencia del jugador, quien enfrenta diversas acusaciones penales en Londres, incluida una causa unificada bajo la supervisión judicial británica.

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Este caso instala un precedente particular sobre la autonomía migratoria de los países sede en torneos internacionales.

Las autoridades canadienses decidieron no dejar pasar a su territorio al jugador. (AP Foto/Ian Walton, Archivo)

¿De qué se le acusa al jugador?

Entre los elementos jurídicos principales detrás de la negativa, figuran los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que la Policía Metropolitana de Londres presentó contra el futbolista en julio de 2025, así como dos cargos adicionales de violación notificados en febrero reciente. Estas acusaciones, aún bajo procedimiento legal, fueron consideradas por las autoridades migratorias canadienses para fundamentar su decisión.

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El proceso judicial está a cargo del juez Tony Baumgartner en el Tribunal Penal de Southwark, Londres, quien determinó que los casos se juzgarán de forma conjunta y prevé que el juicio podría extenderse hasta enero de 2027. Partey mantiene vigente su declaración de inocencia por todos los cargos.

La postura oficial respecto a la exclusión de Partey para el enfrentamiento ante Panamá señala que las autoridades canadienses aplicaron su normativa migratoria con base en los antecedentes judiciales del jugador.

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La FIFA transmitió en su declaración que el organismo no interviene en la gestión de visados y subrayó que la responsabilidad última recae en los gobiernos anfitriones. Por su parte, la regulación canadiense estipula que la comisión o condena por delitos puede ser causa de inadmisibilidad.

El futbolista enfrenta un proceso legal en donde se determinará su situación jurídica.

Posibles repercusiones para el equipo

La primera consecuencia es la baja de Thomas Partey para el debut de Ghana ante Panamá, lo que obliga a replantear la alineación y estrategias del equipo africano. La ausencia del mediocampista puede impactar el rendimiento colectivo y la proyección del equipo en el torneo.

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No existen propuestas formales por parte de Thomas Partey en relación con su situación en las instancias judiciales ni en cuanto a su exclusión del partido. Sin embargo, el caso ofrece matices sobre la influencia de factores judiciales y extradeportivos en la presencia de atletas en justas internacionales.

Durante su declaración judicial más reciente, en abril de 2026, Partey negó haber cometido los delitos de los que se le acusa, en particular la doble violación denunciada en 2020 por una mujer en Londres y las demás imputaciones planteadas en 2025.

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Dudas entre los permisos de FIFA a futbolistas

El caso ha provocado reacciones dentro y fuera del ámbito deportivo. La postura de la FIFA insiste en su no intervención en trámites migratorios durante torneos globales, respaldando la autonomía canadiense para decidir sobre el ingreso de participantes. En tanto, la defensa judicial de Partey sostiene su inocencia y el apego al proceso legal como vía única para esclarecer las acusaciones que enfrenta.

Mientras tanto, su futuro deportivo con la selección de Ghana permanece incierto, sujeto tanto a la lentitud de los procedimientos judiciales como a las resoluciones migratorias de cada país anfitrión. Lo único claro por ahora es la determinación del futbolista de enfrentar todas las imputaciones dentro del marco legal y proteger su derecho a competir sobre el terreno de juego.

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