No hay escritor que no haya tratado de escapar de su infancia. No creo que exista un escritor que no haya encontrado una válvula de escape en la escritura para deshacerse de muchos de los misterios de la infancia.

Sergio Pitol pic.twitter.com/9Esqt1Mq99

— Héctor Orestes Aguilar (@HectorOAguilar) October 11, 2018