Me han preguntado mucho que, a qué personaje admiro, y Malala Yousafzai es a la que menciono siempre, es una joven mujer como yo, que a los 17 años de su edad en el 2014, recibió el premio Nobel de la Paz por su lucha imparable contra la supresión de los jóvenes y la educación en su país, siendo una situación tan complicada y ella tan joven, nunca se dio por vencida. Me identifico con ella, por que muchos me critican, creen que por mi edad no soy capaz o apta para representar a Mexico en Miss Universo. Soy una mujer de 19 años, estudiante de nutrición con mérito académico, y un diplomado en programación neurolinguistíca, comprometida, con valores, humana, una mujer real y con un gran proyecto social lo que me hace ser una candidata completa para ir a miss universo y así demostrar que los jóvenes como yo podemos cumplir nuestros sueños. Recuerden que la edad no determina la madurez de una persona👏🏻 No se pierdan la gran final este domingo a las 8:00pm por @aztecauno ✨💕 Bonita tarde!!! Los quieroooo!!!