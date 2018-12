Uno de estos usuarios es Osvaldo Cortés Sánchez, quien por su trabajo viaja constantemente a lo largo del país, utilizando el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) una o dos veces por semana, además de realizar en promedio entre ocho y 10 viajes al año fuera del país. "Yo que utilizo constantemente la Terminal 2 puedo decir que se está cayendo, está horrible. No hay lugares de estacionamiento. He estado a punto de perder vuelos porque me tardo más de una hora en encontrar un lugar en donde estacionar el coche. Lo que puedo decir es que sí se necesita un aeropuerto nuevo urgentemente."