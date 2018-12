Bill Clinton reveló la carta que le dejó George H.W. Bush en el Salón Oval y escribió un emotivo texto de despedida a su amigo

El ex presidente demócrata publicó en The Washington Post un homenaje al mandatario republicano que lo antecedió en el poder y falleció este sábado a los 94 años. Definió su amistad como "uno de los grandes regalos que me dio la vida"