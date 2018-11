Aunque en el lugar existe evidencia de fuego, las pruebas realizadas en el área donde se encontraron restos humanos y animales revelaron que estos "eventos de fuego" tuvieron lugar a lo largo de los años, más no se encontró evidencia específica que pudiera ligar esos eventos de fuego en particular a la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, fecha en la que desaparecieron los normalistas luego de una persecución policiaca en el municipio de Iguala donde habían robado cinco autobuses para acudir a una protesta en Ciudad de México, uno de los cuales estaba presuntamente cargado con droga que pertenecía a Guerreros Unidos.