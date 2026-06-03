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Cuatro contratos, 13 meses y 1.24 millones: así pagó el Senado al camarógrafo de Noroña

Los contratos abarcan desde mayo de 2025 hasta junio de 2026 y detallan diversas actividades profesionales realizadas para Cámara Alta

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Los documentos revelan una relación profesional continua entre Emiliano González y el Senado, con pagos que superaron 1.2 millones de pesos en poco más de un año.
Los documentos revelan una relación profesional continua entre Emiliano González y el Senado, con pagos que superaron 1.2 millones de pesos en poco más de un año.

La publicación de documentos contractuales del Senado de la República puso nuevamente atención sobre Emiliano González González, colaborador cercano del senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que se diera a conocer que recibió pagos por un total de 1 millón 240 mil pesos mediante contratos por honorarios entre mayo de 2025 y junio de 2026.

De acuerdo con la información difundida por Emeequis y retomada por diversos medios, González mantuvo una relación contractual prácticamente continua durante 13 meses con la Cámara Alta, a través de cuatro convenios de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado.

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Contratos en el Senado suman más de un millón de pesos

Los registros muestran que los recursos fueron asignados mediante cuatro contratos consecutivos que abarcaron desde mayo de 2025 hasta junio de 2026.

Contratos del Senado revelan pagos por más de 1.2 millones a colaborador de Noroña.
Contratos del Senado revelan pagos por más de 1.2 millones a colaborador de Noroña.

Los convenios documentados fueron los siguientes:

  • Del 1 de mayo al 30 de junio de 2025: 220 mil pesos.
  • Del 1 de julio al 31 de agosto de 2025: 220 mil pesos.
  • Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025: 320 mil pesos.
  • Del 1 de enero al 30 de junio de 2026: 480 mil pesos.

La suma de estos contratos alcanza un total de 1 millón 240 mil pesos antes de las retenciones fiscales correspondientes.

Los documentos fueron suscritos por la Dirección General de Recursos Humanos del Senado y establecen la contratación bajo el esquema de prestación de servicios profesionales por honorarios, modalidad que no genera una relación laboral directa con la institución.

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Funciones contratadas cambiaron durante el periodo

Uno de los aspectos que destacan en la documentación es la evolución de las actividades asignadas a González.

Funciones de colaborador del Senado abarcaron desde investigación hasta asesorías especializadas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Funciones de colaborador del Senado abarcaron desde investigación hasta asesorías especializadas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Durante los primeros contratos, las funciones estaban relacionadas con tareas de recopilación de información, investigación y análisis vinculados con actividades legislativas.

Sin embargo, a partir de septiembre de 2025 los contratos incorporaron responsabilidades más amplias, incluyendo asesorías especializadas en diversas áreas.

Entre las actividades descritas en los documentos se encuentran:

  • Apoyo en asuntos legislativos.
  • Servicios relacionados con contabilidad y finanzas.
  • Asesoría en temas jurídicos.
  • Apoyo en telecomunicaciones.
  • Actividades vinculadas con protección civil y seguridad.
  • Colaboración en logística y suministro de alimentación.

La investigación periodística señala que estas funciones abarcan áreas técnicas y especializadas que van más allá de las labores por las que González se ha hecho públicamente conocido.

¿Quién es Emiliano González?

Existe poca información pública sobre la trayectoria profesional de Emiliano González González.

Quiso denunciar un “cártel inmobiliario” y terminó exhibiendo su ortografía: regidora de Morena en Aguascalientes.
Quiso denunciar un “cártel inmobiliario” y terminó exhibiendo su ortografía: regidora de Morena en Aguascalientes.

Su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en medios de comunicación durante 2025 debido a su cercanía con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado en ese periodo.

Diversas publicaciones lo identifican como camarógrafo, colaborador y trabajador eventual vinculado a las actividades del legislador morenista.

También formó parte de comitivas oficiales y actividades institucionales relacionadas con el Senado de la República, acompañando al senador en diversos eventos públicos.

El incidente en la Comisión Permanente

El nombre de Emiliano González alcanzó notoriedad nacional el 27 de agosto de 2025 durante una confrontación ocurrida en la Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado.

Colaborador de Noroña tras pleito con Alito Moreno (X/@AlmaDAJimenez1)

Ese día se registró un altercado entre legisladores durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

González se encontraba grabando los hechos con una cámara de 360 grados cuando resultó involucrado en el incidente.

Posteriormente aparecieron imágenes donde se le observó con lesiones visibles en el brazo y el cuello. Tras los hechos, Gerardo Fernández Noroña informó que presentaría denuncias por las agresiones ocurridas durante la sesión.

A raíz de ese episodio, diversos medios comenzaron a documentar con mayor detalle la participación de González dentro de las actividades del Senado y su colaboración con el legislador morenista.

Viaje a Roma y recursos asignados

Otro de los episodios en los que apareció públicamente fue durante la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, celebrada en Roma, Italia, en junio de 2025.

La estancia vacacional de Fernández Noroña en Roma coincidió con un nuevo episodio de polémica pública, sumándose a los cuestionamientos recurrentes por sus viajes al extranjero. Crédito: Especial
La estancia vacacional de Fernández Noroña en Roma coincidió con un nuevo episodio de polémica pública, sumándose a los cuestionamientos recurrentes por sus viajes al extranjero. Crédito: Especial

De acuerdo con reportes periodísticos, González integró la delegación que acompañó a Fernández Noroña al encuentro internacional.

Según la información difundida entonces, recibió recursos para cubrir viáticos y gastos de traslado relacionados con la comisión oficial.

Los reportes indicaron que el monto asignado superó los 103 mil pesos y que posteriormente se realizó una devolución de una parte de esos recursos al concluir el viaje.

Contratos y relación profesional bajo revisión pública

La difusión de los contratos permitió conocer detalles sobre la relación profesional entre Emiliano González y el Senado de la República, así como los montos asignados a través de convenios por honorarios durante poco más de un año.

Fernández Noroña
El amplio rango de funciones asignadas a un solo colaborador genera cuestionamientos. (Captura de pantalla Senado de México)

La documentación muestra una continuidad casi ininterrumpida en las contrataciones y modificaciones en las funciones descritas en los convenios, elementos que han sido objeto de revisión periodística.

Hasta el momento, los contratos forman parte de los registros administrativos de la Cámara Alta y documentan los servicios profesionales prestados por González durante el periodo comprendido entre mayo de 2025 y junio de 2026.

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