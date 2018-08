"Me queda la pena que embarga a los padres por el dolor que tuvieron y que siguen teniendo todos estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos. Yo espero que recuperen paz y tranquilidad en su interior y más allá de dudas y cuestionamientos me queda, yo me quedo en la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en la desaparición y en lo que fue el que hayan sido quemados en este basurero", expresó Peña Nieto.