"En algunas zonas del país la violencia coincide y aumenta a raíz de proceso electoral, es difícil entender cuáles casos sí están concentrados con violencia electoral porque no sólo es homicidio sino otras formas no tan visibles como coacción del voto", dijo a Infobae Francisco Rivas Rodríguez, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y consultor para México del National Strategy Information Center, un think tank internacional enfocado en temas de seguridad.