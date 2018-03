De los políticos implicados, las autoridades guardan silencio. "Se desvanecieron en la investigación, por ejemplo, personajes del PAN como Mario Vázquez Robles, ex presidente estatal, ex director de Servicios Públicos y ahora coordinador de gabinete del gobierno municipal de Chihuahua, quien incluso se deslindó de las acusaciones a través de una carta. Otro involucrado y que está en calidad de testigo es Alfredo Piñera Guevara, ex vocero de ese partido, así como Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas, a quien Miroslava Breach identificó como el que pactó con el narcotráfico en ese municipio y nombró como jefe de la Policía en todo su trienio a Martín Ramírez, sobrino del capo Crispín Salazar Zamorano, jefe del Cártel de Sinaloa, señalado como el autor intelectual del homicidio de la periodista, pero que la Fiscalía no ha podido vincular", anota Olga Aragón.