"Él la mató en el mismo Pasadena. Le dio un tiro y me llamó. Me dijo: 'mira, maté a Karen'… ¡Ese hombre acababa de matar a Karen y me va a matar a mí!", fue otra de las grabaciones de Kenni. La amenaza contra la venezolana no tardó. Y fue directa: "Las maté a todas. Bueno, sólo es tu aviso. Ese es mi primer objetivo que te había dicho.Ahorita sí, agárrese. Que en Oxxo donde la vea mal parada, la mato".