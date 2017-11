Coronado asegura que cualquiera puede viajar a esas tierras y convertirse en gambusino. "Se forja su maquinita o la compra y se va a trabajar; lo que saque de oro en el día no lo comparte con nadie, es de él y no se pagan impuestos", asegura. "Cualquier persona estando en terrenos del gobierno, libres, nacionales, puede llegar a donde nosotros vivimos y acampar donde les dé la gana, bajo en un árbol o río. No se pagan impuestos por eso".