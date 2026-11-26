El polvo mineral del desierto del Sahara se desplaza a través del océano Atlántico y el mar Mediterráneo en trayectos intercontinentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El polvo de los desiertos no viaja como una masa inerte de arena, sino como un reactivo en movimiento capaz de transformar la composición del aire y agravar la contaminación urbana a miles de kilómetros de su origen.

El componente decisivo en este fenómeno es la calcita, un derivado natural del carbonato de calcio que, al entrar en contacto con las emisiones industriales y la humedad urbana, neutraliza la acidez ambiental, pero desencadena transformaciones químicas imprevistas.

PUBLICIDAD

Un equipo internacional de especialistas confirmó este comportamiento a través de una investigación difundida en Nature Communications, desarrollada con mediciones satelitales de la NASA. El estudio comprobó que los pronósticos meteorológicos habituales, diseñados bajo el cálculo de promedios universales idénticos para cualquier tormenta seca, pasaban por alto las marcadas diferencias de alcalinidad que distinguen a cada región árida del mundo.

Al incorporar la presencia real de este mineral, los científicos detectaron oscilaciones de hasta siete puntos en la escala de acidez del aire, una fluctuación drástica que redefine por completo la reactividad de los gases suspendidos en la atmósfera.

PUBLICIDAD

El carbonato de calcio neutraliza los ácidos pero favorece la formación de nitratos perjudiciales

ULa misión EMIT registra la distribución global de calcita y otros minerales presentes en las zonas emisoras de polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las corrientes de aire transportan la calcita, sus partículas interactúan con el vapor de agua y con los gases tóxicos provenientes de los motores y las chimeneas fabriles, entre los cuales destacan el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno.

Gracias a su naturaleza básica, el mineral actúa como un escudo que aplaca la corrosión ácida en el ambiente. Sin embargo, este proceso de equilibrio químico reordena las moléculas en suspensión y detona episodios de nitratos, partículas microscópicas que flotan sobre las ciudades y penetran en las vías respiratorias de la población.

La colisión entre ambos elementos cobra un impacto crítico en conglomerados urbanos de Asia oriental y Medio Oriente, donde las masas de arena del desierto se mezclan de manera continua con el esmog de las fábricas.

PUBLICIDAD

En esos escenarios, las nubes secas no actúan como una simple pantalla que enturbia la luz diurna, sino que modifican la disolución de metales pesados en suspensión. Cuando estos sedimentos caen con la lluvia sobre campos y mares, inciden de forma directa en los ciclos biológicos del agua y la fertilidad de la tierra.

Las observaciones satelitales de la misión EMIT sustituyeron los cálculos teóricos por mapas precisos

El viento eleva partículas en las regiones áridas y determina el origen geográfico de las masas de polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para desentrañar el recorrido de estos componentes, los investigadores emplearon los datos recopilados por el sensor espacial EMIT, instalado en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Este instrumento, diseñado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, analiza las áreas secas del planeta desde la órbita e individualiza la huella de diez minerales principales según la manera específica en que sus superficies absorben o reflejan los rayos del sol.

PUBLICIDAD

La aplicación de esta tecnología espacial implicó un salto cualitativo para las ciencias ambientales, ya que permitió reemplazar estimaciones fundamentadas en apenas 5.000 muestras terrestres por miles de millones de observaciones continuas desde el espacio.

Los mapas detallados que brindó este monitoreo revelaron que las fuentes del polvo atmosférico poseen una diversidad química insospechada: mientras los suelos con abundancia de hierro retienen calor y calientan el aire que los rodea, las planicies ricas en carbonatos reflejan la radiación y modifican silenciosamente el equilibrio químico que respiran millones de habitantes en ciudades alejadas.

Esta evidencia plantea que urge modernizar alertas tempranas y los planes de salud pública ante la llegada de calima o polvo foráneo. Hasta el momento, las autoridades sanitarias y ambientales evaluaban estas contingencias considerando únicamente el volumen total de partículas suspendidas en el cielo. La certeza de que la calcita opera como un catalizador en pleno vuelo obliga a que las redes de vigilancia examinen el origen geológico de cada nube para advertir con exactitud el nivel de riesgo respiratorio que enfrentan las poblaciones urbanas.

PUBLICIDAD