El Tricolor tiene números favorables frente a la Albiceleste y buscará repetir la hazaña que consiguió en el campeonato anterior. (Ilustración Infobae México)

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El enfrentamiento entre México y Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 ya comenzó a generar polémica fuera de las canchas. Apenas se confirmó que ambas selecciones volverán a encontrarse en una instancia de eliminación directa, aficionados de los dos países protagonizaron una nueva batalla de comentarios en redes sociales, donde los insultos xenofóbicos y las provocaciones no tardaron en aparecer.

La rivalidad entre mexicanos y argentinos volvió a encenderse debido a que el próximo compromiso tendrá un antecedente inmediato que todavía permanece en la memoria de los aficionados sudamericanos. Hace un año, durante la edición de Qatar 2025, el conjunto mexicano eliminó a la Albiceleste en una dramática definición desde los once pasos, después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario.

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El conjunto azteca va contra la historia frente al favorito para llevarse el título. (Jesús Avilés / Infobae México)

Aquella eliminación dejó cuentas pendientes para Argentina, que ahora tendrá una nueva oportunidad de enfrentarse al Tricolor en el mismo escenario y buscar una revancha deportiva. Sin embargo, antes de que ruede el balón, los seguidores de ambos representativos ya comenzaron a intercambiar mensajes cargados de hostilidad.

Mexicanos y argentinos protagonizan nueva guerra de insultos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación del enfrentamiento provocó que usuarios de distintas plataformas digitales comenzaran a publicar burlas relacionadas con la nacionalidad, las condiciones económicas y los estereotipos de ambos países.

Entre los comentarios provenientes de aficionados argentinos aparecieron mensajes como: “Mechico te tocó bailar con la más fea”, “Mexicanitos a trepar el muro para ir a llorar con los Yankees cuando los eliminemos”, “Otra vez con los trepamuros, maldita sea, buenos son nuestros hijos eternos”, “Que comience el clásico de la xenofobia” y “Mechico prepara la cola porque te va doler como siempre”.

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(Captura de pantalla)

Los internautas mexicanos tampoco permanecieron al margen de las provocaciones y respondieron con mensajes dirigidos a sus rivales sudamericanos. Algunas de las publicaciones que circularon fueron: “La Sub-17 es la única categoría donde México tiene de hijo a Argentina. Las estadísticas así lo dicen y México es potencia en esta categoría, ha ganado 2 títulos”.

También aparecieron expresiones como: “FÁCIL PARA MÉXICO se enfrenta a una selección Hambrentina que no come”, “Vamos por el 4 de 4 ante nuestros hijos”; “La cuenta por favor, pinches meseros de Cancún”; “Nuestras perritas argentinas” y “A probar el chile mexicano otra vez meseros”.

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(Captura de pantalla)

La discusión volvió a evidenciar cómo los encuentros entre ambas selecciones suelen trasladar la rivalidad deportiva a las plataformas digitales, donde los aficionados utilizan referencias culturales y comentarios ofensivos para intentar intimidar al adversario antes de los partidos.

¿Cómo está el historial de México Sub-17 contra Argentina?

Más allá de las discusiones entre aficionados, los antecedentes deportivos muestran una ventaja mexicana en los cinco enfrentamientos contemplados en el recuento de ambas selecciones.

El registro incluye partidos correspondientes a la Copa Mundial Sub-17 y al Torneo de las Cuatro Naciones. Argentina consiguió imponerse en una ocasión, mientras que México obtuvo tres victorias durante el tiempo reglamentario y un empate que posteriormente resolvió a su favor en penales.

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Estos son los resultados registrados:

Con estos antecedentes, el representativo mexicano buscará mantener su dominio reciente y repetir lo sucedido en la edición anterior del campeonato.

México eliminó a Argentina en Qatar 2025

Santi López fue el jugador del partido al marcar el penal que le dio el pase a México a la siguiente ronda.

El enfrentamiento más reciente entre ambos países en una Copa del Mundo juvenil ocurrió en Qatar 2025, cuando protagonizaron un encuentro de eliminación directa que terminó igualado a dos anotaciones.

Luis Gamboa fue el encargado de marcar los dos tantos del conjunto mexicano, mientras que Ramiro Tulián y Fernando Closter hicieron lo propio para la Albiceleste. La paridad obligó a definir al clasificado mediante una tanda de penales.

Desde los once pasos, el Tricolor consiguió imponerse por 5-4 y aseguró su continuidad en el torneo. Santiago López destacó durante la definición, en la que los mexicanos lograron superar la presión y dejar fuera a uno de sus rivales más tradicionales.

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Ahora, Argentina tendrá la oportunidad de buscar revancha, mientras que México intentará repetir aquella actuación y demostrar nuevamente su capacidad para competir ante los sudamericanos.

¿Cuándo juegan México y Argentina en el Mundial Sub-17 2026?

El siguiente capítulo de esta rivalidad está programado para el lunes 30 de noviembre de 2026, cuando mexicanos y argentinos se enfrenten en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Qatar.

El partido tendrá un ingrediente especial por lo sucedido en la edición anterior, pues la Albiceleste buscará cobrar revancha después de su eliminación en penales, mientras que el conjunto mexicano intentará prolongar su buen historial en esta categoría.

Por ahora, la rivalidad ya se trasladó a las redes sociales, donde los aficionados comenzaron a calentar el encuentro con provocaciones. La respuesta definitiva, sin embargo, llegará dentro del terreno de juego.

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