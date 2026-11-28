La temperatura media del aire en ambos ecosistemas tropicales aumentó 0,29 grados por década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los registros de dos bosques tropicales protegidos del Caribe muestran que el calor excepcional dejó de ser infrecuente. En 2024, el análisis estimó cerca de 35 días extremos al año en La Selva, Costa Rica, y en El Verde, Puerto Rico, a partir de datos recogidos durante décadas.

El estudio destaca que, aunque los promedios anuales pueden disimular cambios que afectan a los ecosistemas, en ambos sitios la temperatura media del aire aumentó 0,29 ℃ por década, pero el hallazgo más marcado fue la multiplicación de los días inusualmente calurosos.

PUBLICIDAD

La investigación, publicada en la revista PLOS Climate, reunió mediciones de temperatura del aire y del agua, lluvias y nivel de los arroyos. Sus autores compararon registros de La Selva desde 1992 y de El Verde desde 2000, además de series más largas sobre precipitaciones.

Los días más calurosos crecieron aunque el promedio cambió poco

El agua de los arroyos experimentó un calentamiento de 0,2 grados en Costa Rica y de 0,9 grados en Puerto Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar el calor excepcional, el equipo tomó como referencia el percentil 95, es decir, el 5% de los días más cálidos de cada lugar durante todo el período estudiado. Con ese criterio, ambos sitios pasaron de unos ocho días de este tipo por año al comienzo de los registros a alrededor de 35 en 2024.

PUBLICIDAD

En el comunicado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Alonso Ramírez, autor principal y profesor del Departamento de Ecología Aplicada, describió el cambio en La Selva con una cifra redondeada: “Antes de 2024 había un promedio de ocho días calurosos al año. Ahora esa cifra llega a 30”. El estudio estima alrededor de 35 días para ambos sitios, mientras la declaración se refiere solo a La Selva.

También aumentó la temperatura del agua en los arroyos observados. En La Selva subió 0,2 ℃ durante el período analizado y, en El Verde, 0,9 ℃. El trabajo aclara que ambas tendencias fueron significativas, aunque no examinó de manera directa sus efectos sobre plantas, animales u otros organismos.

PUBLICIDAD

Las lluvias siguieron trayectorias distintas en cada sitio

Los episodios de lluvias intensas se multiplicaron en La Selva y pasaron de uno a seis días por año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad total de lluvia diaria no mostró una variación significativa a largo plazo en ninguno de los dos lugares. Sin embargo, la distribución de las precipitaciones cambió. En La Selva crecieron los episodios de lluvia intensa: los días que superaron 93,2 milímetros pasaron de aproximadamente uno por año entre 1983 y 1985 a seis en 2024.

El Verde presentó otro patrón. Allí no aumentaron de forma significativa los episodios de lluvia intensa. Según se detalla en el estudio, que analizó registros de precipitación de la estación entre 1975 y 2024, los días con menos de 1,4 milímetros de lluvia en 24 horas pasaron de 152 a 170 por año.

PUBLICIDAD

“Fue sorprendente que uno se esté volviendo más húmedo y el otro más seco”, afirmó Marcelo Ardón, coautor del trabajo y profesor del Departamento de Recursos Forestales y Ambientales y del Centro de Análisis Geoespacial de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, según el comunicado institucional. Los dos sitios pertenecen a la cuenca del Caribe, aunque representan entornos diferentes: La Selva es un bosque de tierras bajas de Costa Rica y El Verde se ubica en una zona montañosa de Puerto Rico.

Los científicos señalan la necesidad de estudiar el impacto de los cambios climáticos extremos sobre la flora y la fauna tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores señalan que las variaciones locales pueden quedar ocultas si solo se observan los promedios de temperatura o lluvia. También detectaron una tendencia a que los arroyos pasen más tiempo con niveles de agua altos, pero la prueba estadística para ese resultado fue limitada y el estudio lo presenta como una señal que requiere más seguimiento.

PUBLICIDAD

Las consecuencias ecológicas de los extremos aún deben investigarse

Las plantas y los animales de los bosques tropicales suelen estar adaptados a rangos de temperatura y humedad relativamente constantes. Por eso, una mayor frecuencia de días muy calurosos, lluvias intensas o períodos con poca lluvia puede modificar las condiciones en que viven. El trabajo no midió esas consecuencias biológicas en La Selva ni en El Verde.

“Mucha gente tiende a pensar que los trópicos son estables e invariables, especialmente en zonas protegidas”, afirmó Ramírez. Sin embargo, los investigadores sostienen que los registros de largo plazo de ambas estaciones permiten observar cambios locales dentro de la cuenca del Caribe. Al tiempo que plantean que futuros trabajos deberán establecer si los extremos ya están alterando las comunidades biológicas de esos dos bosques.

PUBLICIDAD