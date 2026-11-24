La Reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib, recreó en redes sociales el comercial que Sofía Vergara protagonizó en 1989 (@salwamaloof/Instagram)

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La reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib, recreó en redes sociales uno de los comerciales más recordados de la televisión colombiana, protagonizado por Sofía Vergara en 1989, en coincidencia con el regreso de la actriz a su ciudad natal para recibir un homenaje por su trayectoria internacional.

La pieza, con la cual la “Toty” dio sus primeros pasos frente a cámara, muestra a una joven de 17 años en una playa, en una secuencia que terminaría marcando el inicio de su carrera en el modelaje.

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Con su propio estilo y sello carnavalero, la soberana replicó el tono y el formato de aquel anuncio, que mostraba a Vergara dando pequeños saltos en la playa, intentando no quemarse los pies producto del calor. Esto llegó al extremo de que la “Toty” primero ponía un libro en la árena para pisar un terreno más fresco, y luego sus prendas hasta quedar en bikini, en una escena que culminaba con su llegada a un quiosco para beber el producto.

La secuencia buscaba transmitir el calor intenso y la sed del personaje, y la naturalidad de la entonces adolescente frente a cámara generó un impacto inmediato entre los televidentes de la época. Esta fue justamente la premisa que buscó replicar la reina del Carnaval, que compartió el resultado en su cuenta de Instagram, así como algunas parte del detrás de cámaras en sus historias instantaneas.

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La soberana admitió que posar en traje de baño podía costarle un llamado de atención por saltarse el protocolo del Carnaval de Barranquilla, y mostró secuencias en las que estuvo a punto de resbalarse (@salwamaloof/Instagram)

La propia Salwa admitió que la iniciativa podía costarle un llamado de atención por parte de la organización del Carnaval de Barranquilla, puesto que por protocolo la Reina no debe posar en traje de baño. En esos fragmentos también se vio como la soberana estuvo a punto de resbalarse con las prendas que se usaron para la grabación.

La recreación se produjo en el mismo momento en que Sofía Vergara regresó a Barranquilla para recibir un homenaje organizado por la ciudad, que incluyó la presentación de una escultura en su honor en el Malecón del Río.

La soberana del Carnaval acompañó la publicación con un mensaje dirigido a la actriz. “Es un honor recrear este comercial de una mujer que admiramos tanto y que nos representa en Hollywood y en la televisión mundial. Sofía es una barranquillera que ha llevado nuestra alegría, nuestro carisma y nuestra esencia a escenarios internacionales. Hoy queremos recibirla con todo el cariño de nuestra tierra y demostrarle que aquí estamos felices de celebrar sus logros. ¡Porque este es un Carnaval pa’ todo el mundo!”, expresó la reina de Carnaval.

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La historia detrás del casting de Sofía Vergara para el comercial que la puso en la mira de todo un país

El origen de aquel comercial se remonta a un episodio relatado por el director de cine y televisión Mario Mitrotti, quien trabajaba también como cazatalentos y fue la persona que impulsó a Vergara hacia la televisión.

En declaraciones al programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, Mitrotti explicó cómo surgió la idea de convocarla para el protagónico de Pepsi. “Recordé que en un comercial había visto a una jovencita que me llamó mucho la atención porque me pareció muy bonita”, señaló el director, en referencia a una aparición previa y menor de Vergara en otra producción publicitaria que él mismo había dirigido.

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El director Mario Mitrotti convocó a Sofía Vergara para el anuncio para Pepsi, tras recordarla de una producción previa (Mario Mitrotti/YouTube)

Aquel recuerdo fue el que llevó a Mitrotti a convocar a la joven barranquillera para el comercial que terminaría proyectándola fuera de su ciudad natal. El director señaló en distintas ocasiones que, de todas las piezas que dirigió a lo largo de su carrera, ninguna alcanzó el éxito de aquella protagonizada por Vergara, que la llevó a aparecer en portadas de revistas nacionales y consolidó su nombre dentro de Colombia.