El valor comercial de cada automotor será la referencia para calcular el impuesto sobre vehículos en 2027 (Secretaría de Movilidad)

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El Ministerio de Transporte de Colombia publicó un proyecto de resolución que propone las bases gravables para liquidar el impuesto sobre vehículos automotores en 2027, calculadas a partir del valor comercial de cada automotor. El ajuste máximo previsto para la próxima vigencia sería de 6,30%, equivalente a la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) con corte al 31 de octubre de 2026.

La medida se aplicaría a los vehículos gravados en todo el país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. El documento estará publicado para comentarios hasta el 24 de noviembre, antes de que la entidad adopte la resolución definitiva.

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El avalúo dependería de las características registradas de cada vehículo

La propuesta establece que la base gravable se definirá con nueve tablas que agrupan automóviles, camionetas, camperos, vehículos de doble cabina, eléctricos, híbridos, motocicletas, automotores de pasajeros, carga y ambulancias.

La propuesta contempla tablas de avalúo para automóviles, motos, camionetas, vehículos de carga y eléctricos (Alcaldía de Bogotá)

Para ubicar un vehículo en la tabla correspondiente, propietarios y autoridades deberán revisar los datos consignados en la licencia de tránsito, la factura de compraventa o la declaración de importación. Entre las variables consideradas están la marca, línea, cilindraje, capacidad de carga o de pasajeros y año modelo.

El Ministerio de Transporte señaló que los avalúos se elaboraron tras un estudio de mercado con información de concesionarios, portales especializados y otras fuentes comerciales. La metodología también incluyó criterios de valoración usados en ámbitos nacionales e internacionales.

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Cuando la licencia de tránsito no contenga la información necesaria para identificar el vehículo, el contribuyente deberá solicitar una certificación ante el organismo de tránsito correspondiente o presentar los documentos exigidos en el proyecto.

Las motos de hasta 125 centímetros cúbicos quedarían fuera de las tablas

La iniciativa mantiene la exclusión de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos con cilindraje igual o inferior a 125 centímetros cúbicos, que no figurarían en la tabla destinada a estos vehículos por no estar obligados al pago del impuesto.

Para los automotores antiguos y clásicos, así como para las motocicletas con esa clasificación, la base gravable sería equivalente al 50% del valor asignado al modelo 2002. La regla busca establecer una referencia uniforme para vehículos cuyo año de fabricación no aparece en las tablas generales.

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Las motocicletas con cilindraje de hasta 125 centímetros cúbicos no estarán incluidas en las tablas del impuesto (Alcaldía de Bogotá)

Los vehículos blindados tendrían un tratamiento distinto: al valor fijado según su clase y modelo se le sumaría un 10% adicional. El incremento se aplicaría sobre la base establecida en las tablas que correspondan a cada automotor.

Zonas fronterizas y San Andrés tendrían valores diferenciales

El proyecto contempla bases especiales para vehículos internados temporalmente en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. En esos casos, el impuesto se calcularía sobre el 50 % del valor comercial definido en las tablas.

Los automotores matriculados en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrían una base equivalente al 45% del valor general. Estas disposiciones conservarían un tratamiento diferenciado por las condiciones tributarias y de circulación aplicables en esos territorios.

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Si un vehículo no aparece en las tablas ni en el Sistema de Información de Bases Gravables de Avalúos (Sibga), el propietario podría usar como referencia otro automotor con características similares. También tendría la opción de solicitar formalmente su inclusión, para lo cual deberá entregar copia de la factura de compra, la declaración de importación y la licencia de tránsito.

El proyecto permite, además, que el propietario o poseedor presente una autoliquidación por un valor superior al definido, siempre que la autoridad tributaria competente lo autorice.

Los vehículos blindados tendrían un incremento del 10% sobre la base gravable que corresponda (Alcaldía de Cali)

Las Secretarías de Hacienda deberán reportar cambios a Mintransporte

Las Secretarías de Hacienda departamentales y distritales tendrían que remitir mensualmente al Ministerio de Transporte la relación de vehículos registrados, asimilados o ajustados. Esa información sería incorporada al Sigba, la plataforma que reúne las bases gravables aplicables para el cobro del tributo.

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El reporte busca actualizar la información de automotores que no estén incluidos inicialmente en las tablas o que requieran una clasificación distinta. La incorporación al sistema permitiría que las autoridades territoriales cuenten con una referencia para la liquidación del impuesto.

La publicación del proyecto abrió un periodo de observaciones entre el 20 y el 24 de noviembre de 2026. Tras recibir los comentarios, el ministerio deberá definir el texto que regirá el cálculo de la base gravable del impuesto vehicular durante la vigencia fiscal de 2027.