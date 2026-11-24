La explosión de un carro bomba cerca de la Gobernación del Meta dejó personas heridas y daños en inmuebles del centro de Villavicencio (Santiago Molina/Reuters)

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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunció la destinación de $15.000 millones para atender a las personas afectadas por la explosión del carrobomba cerca de la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, durante la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) confirmó que reconocerá y pagará los servicios de salud prestados a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 23 de noviembre en Villavicencio, Meta.

La entidad, en coordinación con el Ministerio de Salud, precisó que cubrirá la atención brindada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de acuerdo con la normativa vigente.

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El anuncio incluye a las personas afectadas por el ataque y se suma a los mecanismos de indemnización previstos para las víctimas y sus familias.

La ADRES informó que reconocerá los gastos de atención en salud prestada a las víctimas del ataque en Villavicencio (Adres)

Las compensaciones contemplan muertes e incapacidades permanentes

La entidad administradora señaló a través de un comunicado que podrá reconocer una indemnización por muerte y gastos funerarios si se confirman víctimas fatales. También prevé pagos por incapacidad permanente cuando exista una pérdida de capacidad laboral que cumpla las condiciones fijadas en la regulación.

La entidad indicó que las víctimas y sus familiares pueden realizar los trámites de forma directa, sin intermediarios. Para ese proceso, puso a disposición canales de orientación tanto para los afectados como para las IPS que atendieron a las personas lesionadas.

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La línea telefónica habilitada es (601) 432 2760 y el número celular es 300 910 8487. Los interesados también pueden comunicarse a las extensiones 1005, 1054, 1727, 1738, 1734, 1760, 1732 y 1743, o al correo electrónico mesaderelacionamiento@adres.gov.co.

Las personas afectadas y sus familias podrán solicitar ante la ADRES las indemnizaciones previstas, sin necesidad de intermediarios (Santiago Molina/Reuters)

La Adres recomendó no acudir a terceros que ofrezcan gestionar solicitudes de indemnización. La institución afirmó que sus canales oficiales brindarán la información necesaria para acceder a los reconocimientos establecidos para víctimas de eventos terroristas.

El organismo expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares tras el atentado en Villavicencio.

Las visita de De La Espriella a Villavicencio: señaló a alias Antonio Medina por el carro bomba

El presidente Abelardo de la Espriella visitó de inmediato la la ciudad, tras el atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, y señaló a alias Antonio Medina como presunto responsable del ataque que dejó 23 personas heridas.

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En esta oportunidad, el mandatario identificó al señalado como integrante de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

Abelardo de la Espriella prometió derrotar a las disidencias y Petro advirtió sobre más violencia (@ABDELAESPRIELLA/X)

“El bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él. Lo vamos a hacer pagar con sangre por todo el daño y el terror que ha causado. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Es como cuando ustedes atacan un nido de cucarachas y estas se riegan. Eso es lo que están haciendo, y vamos a enfrentarlos con la ayuda de Dios y el respaldo de nuestra fuerza pública", comentó.

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Durante su recorrido por la zona afectada, De la Espriella aseguró que el Gobierno nacional destinará recursos para la reconstrucción de los inmuebles dañados por la explosión.

El atentado con carro bomba en Villavicencio dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad. (Captura de video @ABDELAESPRIELLA / X)

“Lo primero es que el pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno nacional está aquí, primero, para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción; y segundo, no vamos a dejar que este hecho quede impune, los culpables van a pagar y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso”, afirmó.

El jefe de Estado cuestionó además la política de paz de la administración anterior.

“Un falso proceso de paz que desmovilizó a unos pocos bandidos terminó creando cuatro o cinco Farc. Un gobierno que durante cuatro años empoderó a los criminales terminó afectando las capacidades de la fuerza pública, y nosotros los estamos enfrentando”, manifestó.

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