El cantante mexicano Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, realizó una interpretación musical en una calle de Osaka, Japón. Medina utilizó la guitarra de un músico local frente a un micrófono en una vía pública nocturna para cantar el tema “Mi segunda vida”. El registro audiovisual fue difundido en plataformas digitales por el propio intérprete.

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Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, vuelve a hacerse viral al cantar en una calle de Osaka, Japón, donde pidió prestada una guitarra a un músico local para interpretar su tema “Mi segunda vida”.

Esta es una escena que repite el gesto que ya lo hizo tendencia meses antes en las calles de Portugal. El cantante sinaloense compartió el video a través de su cuenta de Instagram.

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Jorge Medina canta junto a un músico japonés en una calle de Osaka

En el clip, Jorge Medina aparece acompañado por Daiki Ichikawa, un guitarrista japonés al que agradeció públicamente por prestarle el instrumento para la presentación improvisada. La escena convirtió una calle de Osaka en un escenario espontáneo para interpretar “Mi segunda vida”.

El cantante mexicano Jorge Medina interpreta una canción con guitarra acústica en una vía pública de Japón ante varios transeúntes. (@j_medina37)

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, que destacaron la sencillez del artista al llevar la música regional mexicana hasta Japón, sin necesidad de un concierto formal ni producción de por medio.

Quién es Jorge Medina y por qué dejó La Arrolladora

Jorge Medina es originario de Rosario, Sinaloa, y se integró a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho en 1996. Durante dos décadas fue una de las voces principales del grupo, responsable de éxitos como “El final de nuestra historia”, “Sobre mis pies” y “Llamada de mi ex”.

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En julio de 2016 anunció su salida de la agrupación a través de redes sociales, tras casi 20 años de trabajo. “Me voy a descansar un tiempo, no hay conflictos, no hay malentendidos, este es un tiempo para darme algo que no me di en todos estos años: paz”, escribió entonces el cantante.

El cantante Jorge Medina sostiene un micrófono durante una presentación en vivo en un escenario con iluminación violeta. (@j_medina37)

Con el tiempo, Medina reveló los motivos de fondo detrás de su retiro. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, explicó que un episodio de salud, cercano a un infarto, fue el detonante para dejar la banda. “Se me subía mucho la presión por tantos viajes y giras, por tanto trabajo, el ir y venir, y el doctor me recomendó que tenía que parar”, relató el cantante, quien también reconoció que el alcohol derivado de la presión laboral había afectado su salud.

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A la par de los problemas físicos, Jorge Medina enfrentaba una depresión profunda y dificultades familiares derivadas de escándalos por presuntas infidelidades. La combinación de factores lo llevó a priorizar el equilibrio personal por encima de la actividad frente al público.

El antecedente del palomazo en Portugal

El episodio de Japón no es el primero de este tipo. A inicios de este año, Medina protagonizó una escena similar en una calle de Portugal, durante un viaje personal por Europa.

El cantante mexicano Jorge Medina extiende los brazos ante el público durante una presentación musical en vivo. (@j_medina37)

En esa ocasión, el cantante se acercó a un músico callejero identificado como Gabrielle y le pidió prestada la guitarra para interpretar “El final de nuestra historia”, uno de los temas más asociados a su etapa en La Arrolladora. La interpretación atrajo a transeúntes que se detuvieron a escuchar, sin saber en muchos casos que se trataba de una de las voces reconocidas del regional mexicano.

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Jorge Medina describió ese momento como el cumplimiento de un sueño personal. “Cumplí un sueño de cantar en Portugal, la música no necesita traducción”, escribió en la publicación con la que acompañó el video, donde también agradeció al músico que le facilitó el instrumento.

Una carrera que continúa pese al retiro de la banda

Pese a su salida de La Arrolladora en 2016, Jorge Medina no abandonó la música. Actualmente mantiene una carrera activa como solista y, junto con Josi Cuen, otro exvocalista de la misma agrupación, encabeza la gira conjunta “Siempre Juntos”. El 12 de diciembre arranca su gira junto a Josi Cuen en el Coliseo GNP de Guadalajara.

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El cantante Jorge Medina interpreta un tema en el escenario frente al público que ilumina el recinto durante un concierto. (@j_medina37)

Los videos de sus presentaciones callejeras, tanto en Europa como ahora en Japón, se han convertido en un sello de su etapa como artista independiente, aunque mantiene activa su carrera presentándose en solitario y en dueto en escenarios masivos.