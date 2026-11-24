Los embalses de Sisga, Neusa y Tominé operan cerca del 67 % de su capacidad total (CAR)

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La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) puso en marcha una operación para regular el uso del agua y preservar reservas durante diciembre y enero, ante la perspectiva de que el fenómeno de El Niño incremente la presión sobre los embalses y el abastecimiento de Bogotá.

Carlos Gutiérrez, subdirector general de la entidad, explicó en una entrevista con Recap Blu que la etapa de recuperación de los embalses prácticamente concluyó, por lo que no prevén aumentos relevantes en los niveles actuales.

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Según su versión, las lluvias de los últimos días no alcanzaron para revertir el déficit hídrico en Bogotá y otras zonas del país. De acuerdo con la CAR, la reducción de las precipitaciones y las altas temperaturas limitaron la recuperación de las reservas disponibles.

El agregado norte de Cundinamarca, integrado por los embalses de Sisga, Neusa y Tominé, se encontraba cerca del 67% de su capacidad, según informó Gutiérrez. Ese sistema resulta determinante para la regulación del recurso en la región.

La CAR de Cundinamarca alertó que la reducción de lluvias y El Niño amenazan el abastecimiento de agua en Bogotá (CAR)

Durante la semana anterior, en Cundinamarca cayó apenas el 4% de las lluvias habituales de noviembre. Bogotá, a su vez, acumuló seis días con aguaceros fuertes en lo que iba del mes.

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La combinación entre menos precipitaciones y temperaturas elevadas genera un doble efecto sobre las reservas: entra menos agua a los embalses y aumenta la evaporación. La CAR busca conservar el recurso para afrontar los meses secos que podrían coincidir con la persistencia de El Niño.

El funcionario remarcó que las medidas de ahorro y las campañas para almacenar agua no produjeron los resultados que esperaba la autoridad ambiental. “Tenemos que generar un llamado de atención”, afirmó Gutiérrez a Recap Blu.

El subdirector sostuvo que el consumo responsable debe adquirir mayor peso ante el escenario previsto para las próximas semanas. La entidad considera que el uso doméstico, empresarial e institucional del recurso puede incidir en la capacidad de respuesta durante la temporada seca.

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18 municipios de Cundinamarca ya tienen alertas por desabastecimiento

La preocupación ya se trasladó a los municipios de Cundinamarca. La CAR reportó alertas amarillas, naranjas y rojas por riesgo de desabastecimiento en 18 localidades del departamento.

El nivel promedio de los embalses nacionales se ubicó en 76,5 % y quedó por debajo de la meta fijada para noviembre (CAR)

Esas advertencias reflejan que el problema no depende solo del nivel de los embalses. También intervienen la duración del período seco, la demanda de agua y la eficacia de las medidas de conservación que adopten los usuarios.

Gutiérrez advirtió que un eventual racionamiento en Bogotá dependerá del tiempo que se prolongue El Niño. Si sus efectos se concentran entre diciembre, enero y febrero, las reservas podrían permitir una regulación del suministro para la capital y la cuenca del río Bogotá.

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El panorama cambiaría si las condiciones secas se extendieran durante el primer semestre de 2027. La coincidencia con la temporada de menores lluvias reduciría el margen de maniobra de las autoridades para sostener el abastecimiento.

“No habría sistema que aguante”, alertó Gutiérrez al describir el escenario en que el fenómeno climático persista durante ese período. Su advertencia apuntó a la necesidad de cuidar las reservas antes de que la situación obligue a adoptar restricciones.

Los embalses nacionales quedaron por debajo de la meta para noviembre

El nivel promedio de los embalses de Colombia se ubicó en 76,5 %, por debajo de la meta del 80 % prevista para el cierre de noviembre. La diferencia era de 3,5 puntos porcentuales.

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La disponibilidad de agua también tiene efectos sobre el sistema eléctrico, porque los embalses cumplen una función central en la generación hidroeléctrica. Ante una menor reserva, las plantas térmicas ganan importancia para disminuir la presión sobre el recurso almacenado.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), señaló que esas unidades operan con la capacidad disponible mientras algunas permanecen en mantenimiento. La expectativa del sector es recuperar la operación completa a partir de diciembre. “La térmica está aportando lo que puede aportar”, dijo Castañeda. El dirigente agregó que las plantas están dando su mejor rendimiento mientras concluyen las tareas previstas.

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Las empresas generadoras también esperan un decreto del Gobierno que les permita comercializar los excedentes de energía que no consumen. La medida busca que esa electricidad pueda llegar a otros usuarios, aunque la decisión todavía sigue pendiente.

La CAR y los representantes del sector energético coincidieron en un mensaje: el ahorro de agua y energía puede ayudar a preservar las reservas en un período de menor disponibilidad. La evolución de El Niño definirá hasta qué punto serán necesarias medidas adicionales para evitar dificultades de abastecimiento.