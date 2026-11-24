La jugadora de flag football respondió que tenía que dirigirse a otro lugar antes de alejarse del seguidor, cuya reacción también llamó la atención de los internautas.

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La jugadora mexicana de flag football, Diana Flores, se encuentra en medio de la polémica luego de protagonizar un momento que generó inconformidad entre los usuarios de redes sociales. Un video difundido en X muestra a la deportista cuando un aficionado se acerca para pedirle que firme un balón de futbol americano, pero termina marchándose sin conseguir el autógrafo.

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente y provocaron una ola de comentarios en contra de la seleccionada nacional, quien ha ganado reconocimiento por sus actuaciones dentro del flag football y por representar a México en distintas competencias internacionales.

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En la grabación se observa cómo un seguidor se aproxima a Diana Flores con un ovoide en las manos, aparentemente con la intención de conseguir un recuerdo de la deportista. Sin embargo, cuando le solicita la firma, la mexicana responde que tiene que dirigirse a otro lugar.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la actitud de la deportista mexicana después de que se difundiera una grabación en la que un seguidor se queda esperando su firma. (Captura de pantalla)

“Sí, solo en un momento, porque tengo que estar allá”, expresó Flores antes de continuar su camino junto con las personas que la acompañaban.

Aunque la respuesta de la atleta dejó abierta la posibilidad de que pudiera regresar para atender la petición, el video muestra que se aleja del lugar mientras el aficionado permanece con el balón sin firmar. La reacción del seguidor también llamó la atención, pues después de quedarse con la mano extendida, hizo un gesto que algunos internautas interpretaron como una muestra de incomodidad o decepción.

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El material fue compartido por un usuario identificado como Enrique Vargas y rápidamente llegó a otros perfiles de X, donde la actitud de la jugadora mexicana se convirtió en tema de conversación.

Usuarios cuestionan la actitud de Diana Flores

La capitana mexicana recibió numerosos comentarios negativos por su interacción con un aficionado, mientras algunos internautas recordaron su trayectoria deportiva. (Captura de pantalla)

Una parte importante de las reacciones estuvo dirigida a cuestionar la manera en que Diana Flores atendió al seguidor. Algunos internautas consideraron que pudo dedicar unos segundos para firmar el balón, mientras que otros aprovecharon el episodio para debatir sobre la relación entre los deportistas y sus aficionados.

Entre los comentarios destacó el de la cuenta Proyectos Libres, que hizo referencia al reconocimiento que tiene la capitana mexicana y a la popularidad del deporte que practica.

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“Ella es capitana del equipo mexicano de flag football. En efecto, una desconocida a nivel nacional, con solo un grupo muy muy selecto de personas que siquiera conocen ese deporte. Y aún así se cree una diva, imaginen si realmente fuese famosa”, publicó el usuario.

La seleccionada nacional de flag football protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó; su respuesta y la reacción del seguidor provocaron una ola de comentarios. (Captura de pantalla)

Por su parte, AArmstrong96 relacionó el episodio con la discusión sobre las diferencias económicas entre las disciplinas femeniles y varoniles, además de señalar la importancia de construir una conexión con el público.

“Siempre se debate por qué los deportistas hombres ganan más que las mujeres. También habría que hablar de cómo se construye una afición, se genera interés comercial y se conecta con el público. Negarle 5 segundos a quien te admira no parece la mejor estrategia para hacer crecer tu deporte.”

<b>También recuerdan sus aspiraciones olímpicas</b>

Las críticas no terminaron ahí. Ricardo Cortes publicó un mensaje en el que cuestionó la popularidad que ha alcanzado la jugadora y consideró que su comportamiento podría afectar la percepción que tienen los aficionados sobre ella.

(Captura de pantalla)

“Esa chava ya esta mas subida que nada. Y ni conferencias sabe dar. La Alzaron demasiado y ya se mareo. Y así quiere ser abanderada en los olimpicos? Jaja. Al rato va a querer que quiten el ángel de la independencia y la pongan a ella. Mejor que se ubique”, escribió.

Otro internauta también manifestó su molestia al considerar que la petición del aficionado no representaba una exigencia complicada para la deportista.

“Pobre ridícula.. como si hubieran estado varios pidiéndole el autógrafo... solo era uno y lo bateó. @diana_flores33 no fuera alguien vip de NFL, un artista o influencer. muy mal actitud”, señaló.

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En la misma conversación, Johan Pontmercy catapulta lamentó lo ocurrido y recordó que parte del público ha seguido la trayectoria personal y deportiva de la mexicana.

“Qué tristeza @diana_flores33, el respeto y el cariño de la gente se pueden perder muy rápido. Muchos leímos tu historia y de dónde vienes, lo estás echando a perder cañón.”

Por ahora, el video continúa generando conversación entre los usuarios de X. La controversia se concentra en la manera en que Diana Flores respondió a la solicitud del aficionado, aunque la grabación por sí sola no permite conocer si posteriormente regresó para cumplir con la petición o si existían circunstancias adicionales que explicaran su prisa.