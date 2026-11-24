La compañía sustituirá a MarineMax antes de la apertura del mercado estadounidense y estima que la actualización podrá atraer compras institucionales, sin garantía sobre el precio de sus títulos (Tecnoglass-Eduardo Espinoza/EFE)

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Tecnoglass ingresará al índice S&P SmallCap 600 de Estados Unidos antes de la apertura del mercado del martes 1 de diciembre de 2026, una modificación anunciada por S&P Dow Jones Indices el 23 de noviembre.

La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo TGLS, reemplazará a MarineMax dentro del sector industrial del indicador.

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La incorporación pondrá a Tecnoglass ante fondos de inversión y fondos cotizados en bolsa que siguen la composición del índice. Esos vehículos podrían adecuar sus carteras para sumar títulos de la compañía, aunque ese proceso no asegura una variación determinada en la cotización.

Tecnoglass ingresará al índice S&P SmallCap 600 de Estados Unidos antes de la apertura del mercado del martes 1 de diciembre de 2026 (@TecnoglassInc/X)

De acuerdo con cálculos de la empresa citados por Portafolio y Valora Analitik, el ajuste de los portafolios podría derivar en compras de acciones por hasta USD 174 millones. La cifra corresponde a una estimación sobre operaciones potenciales de inversionistas y no a recursos que ingresarán directamente a la compañía.

El reemplazo de MarineMax abrirá la puerta a fondos que siguen el indicador

S&P Dow Jones Indices decidió sustituir a MarineMax por Tecnoglass debido a que la primera empresa se encuentra en proceso de adquisición por parte de Blackstone Infrastructure Portfolio Company y Safe Harbor. Esa operación aún depende del cumplimiento de las condiciones finales de cierre.

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El S&P SmallCap 600 agrupa empresas estadounidenses de menor capitalización bursátil que cumplen condiciones de tamaño, resultados financieros y liquidez. Para los fondos que replican su desempeño, la actualización de la lista puede requerir compras o ventas de acciones de las compañías incluidas o retiradas.

Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, explicó a Valora Analitik que el ingreso responde a una estrategia que buscó ampliar el universo de inversionistas con posibilidad de adquirir los títulos de la empresa.

“Eso lo que trae es una base de inversionistas mucho más amplia porque se extiende a todos aquellos inversionistas que invierten en este índice. La llegada de flujos nuevos, el potencial de inversionistas institucionales, los cuales pueden invertir en Tecnoglass, que antes no invertían más, crece”, afirmó Giraldo al medio.

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El S&P SmallCap 600 agrupa empresas estadounidenses de menor capitalización bursátil que cumplen condiciones de tamaño, resultados financieros y liquidez (Brendan McDermid/REUTERS)

El ejecutivo consideró que el eventual efecto sobre el precio de la acción no puede calcularse de forma precisa. Aun así, señaló que los títulos subieron 5% durante la jornada del 23 de noviembre y que mostraban otro avance de 5% en las operaciones previas a la apertura.

“La expectativa es que sí sea un impacto positivo material, solo basado en la ampliación del universo que puede invertir en la acción”, agregó el director financiero, según recogió Valora Analitik.

El cambio de domicilio y las ventas de acciones ampliaron la liquidez

La empresa ya integraba el Russell 2000, otro índice que reúne compañías de menor capitalización en Estados Unidos. Giraldo describió al S&P 600 como “el hermano del S&P 500 para compañías de menor capitalización”.

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Según explicó el directivo, el ingreso al nuevo indicador dependía de factores como el tamaño de la compañía, sus resultados y una capitalización bursátil mínima de USD 1.000 millones. Tecnoglass había alcanzado esa condición dos años atrás, de acuerdo con sus declaraciones.

La compañía trasladó su sede administrativa desde Islas Caimán hacia Florida hace dos años, decisión que facilitó su entrada al Russell 2000. Este año cambió además su domicilio corporativo de Islas Caimán a Estados Unidos, un paso que permitió su elegibilidad para el S&P SmallCap 600.

Portafolio indicó que una emisión secundaria de acciones y dos ventas de participaciones por parte de los accionistas controlantes incrementaron el número de títulos disponibles para negociación. Ese mayor flotante resulta relevante para inversionistas institucionales que necesitan ejecutar compras o ventas de acuerdo con sus portafolios.

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La decisión de S&P Dow Jones Indices ocurrió después de que Tecnoglass informara ingresos trimestrales récord de USD 310,6 millones, con un alza interanual de 19,2% durante el tercer trimestre de 2026.

El negocio multifamiliar y comercial aportó USD 192,4 millones, tras un aumento de 30,9%, mientras que el segmento residencial unifamiliar alcanzó USD 118,1 millones, con un crecimiento de 4,1%.

La utilidad neta fue de USD 22,8 millones, frente a USD 47,2 millones en igual período de 2025. La empresa atribuyó la caída a mayores costos del aluminio, aranceles sobre ciertos productos y la apreciación del peso colombiano.

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Tecnoglass elevó su previsión de ingresos anuales a un rango de USD 1.100 millones a USD 1.140 millones. También informó una cartera de pedidos por ejecutar de USD 1.430 millones, 13,2% superior a la del año anterior.

Tecnoglass elevó su previsión de ingresos anuales a un rango de USD 1.100 millones a USD 1.140 millones (Dado Ruvic/REUTERS)

La empresa mantiene su principal complejo industrial en Barranquilla, aunque Estados Unidos representa cerca del 95% de sus ingresos. El 1 de diciembre, los fondos que siguen al S&P SmallCap 600 podrán ajustar sus posiciones tras la entrada de Tecnoglass y la salida de MarineMax.