El evento contará con más de 80 proyectos y marcas independientes dedicados al diseño, la ilustración, el arte y productos especiales para gatos y sus dueños (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Michiposada Miau Fest 2026 llegará los días 5 y 6 de diciembre al Huerto Roma Verde, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. El festival combina talleres creativos, charlas de cuidado felino, conciertos en vivo y una pasarela navideña de gatitos, en el marco de una posada tradicional mexicana adaptada al universo michi.

El evento contará con más de 80 proyectos y marcas independientes dedicados al diseño, la ilustración, el arte y productos especiales para gatos y sus dueños. La entrada será gratuita, aunque se pedirá un donativo en especie para apoyar a albergues felinos.

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El festival se desarrollará de 11:00 a 20:00 horas ambos días en la sede ubicada en Jalapa 234, Roma Sur, con acceso desde la estación Centro Médico del Metro y la línea de Metrobús Doctor Márquez.

Entre las actividades que integran la celebración se incluyen peregrinos, farolitos y villancicos, propios de la posada mexicana tradicional, además de un intercambio sorpresa y música en vivo a lo largo de ambas jornadas.

Miau Fest (Instagram)

Talleres creativos con cupo limitado

La programación de talleres se concentra en la tarde de ambas jornadas, el 5 y 6 de diciembre:

12:00 a 14:00 horas: taller de cerámica para elaborar tazas de gatitos navideñas, a cargo de Estudio Ku’. Reservaciones por Instagram: @estudio_ku.

13:00 a 15:30 horas: taller de Michijoyas Navideñas, en el Salón Zanahoria, con un costo de 160 pesos por persona. Informes al 55 8004 4825.

15:00 a 17:00 horas: taller de esferas con forma de gato, en el Salón Arcoíris. Informes al 55 2674 9360.

Un cartel anuncia el cronograma de talleres navideños temáticos sobre gatos organizados en el marco del evento Miau Fest en la colonia Roma Sur. (Michifest 2026)

Qué es la Michiposada Miau Fest 2026 y dónde se realiza es una de las preguntas más frecuentes entre quienes buscan planes navideños con mascotas en la capital mexicana. Se trata de un festival temático dedicado a los gatos que se celebra el 5 y 6 de diciembre de 2026 en el Huerto Roma Verde, un centro comunitario ubicado en Jalapa 234, colonia Roma Sur, con entrada libre, talleres, música en vivo y una pasarela de gatitos.

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Programa del 5 de diciembre

La jornada inaugural del festival incluye el siguiente orden de actividades:

12:00 horas: “Fiebre de niebla e invierno”, recital poético musical a cargo de Almario y Nivkaor.

14:00 horas: “Back to the music”, concierto acústico de Eddie y Alan Ruiz .

15:00 horas: charla “¡Mi gato es carnívoro! ¿Por qué lo alimentamos con croquetas?”, impartida por la médica veterinaria zootecnista Fernanda Serrano .

16:00 horas: primera edición de la pasarela navideña de gatitos.

17:00 horas: Preludio . concierto navideño del cuarteto de cuerdas

18:00 horas: piñata para adultos y niños visitantes, con brindis, en la recreación de una posada tradicional.

19:00 horas: cierre del día con concierto bailable de Sonido Mayahuel.

Un cartel anuncia el cronograma de actividades del evento Miau Fest para el 5 de diciembre de 2026 en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. (Michifest 2026)

Programa del 6 de diciembre

El segundo día del festival mantiene una estructura similar, con los siguientes horarios:

12:00 horas: “Una Navidad musical”, presentación de Pretty Silence .

13:00 horas: charla “¿Cómo disfrutar las festividades junto a mi gato?”, a cargo de la médica veterinaria zootecnista Xhiu Amaro , de la Clínica Veterinaria Haku.

14:00 horas: coro de villancicos Harmonía Nova .

16:00 horas: segunda edición de la pasarela navideña de gatitos.

17:00 horas: recital navideño de Leonora Rebolledo .

18:00 horas: concierto de cierre de Brian Becerril, con tributo a José José y baladas.

Un cartel anuncia el cronograma de presentaciones y charlas de la Michiposada del Miau Fest para el 6 de diciembre de 2026 en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. (Michifest 2026)

El origen felino del Huerto Roma Verde

El Huerto Roma Verde ocupa un predio de casi 8.000 metros cuadrados (86.111 pies cuadrados) que perteneció al ISSSTE y que antes albergaba edificios de la Unidad Habitacional Presidente Benito Juárez. Dos de esas torres colapsaron durante el terremoto de 1985, lo que dejó el terreno abandonado durante años.

Ese gateario es identificado como “La Casa de los Gatos” y forma parte habitual del recorrido que se ofrece a los visitantes del Huerto Roma Verde (Cortesía)

En 2012, la organización La Cuadra Provoca Ciudad A.C. recuperó el espacio y lo transformó en un centro comunitario dedicado a la sustentabilidad. En ese proceso, reconoció a los gatos que ya habitaban el predio como sus primeros ocupantes, por lo que se construyó un gateario dentro del llamado animalario del huerto, donde también conviven conejos y gallinas.

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Ese gateario es identificado como “La Casa de los Gatos” y forma parte habitual del recorrido que se ofrece a los visitantes del Huerto Roma Verde, más allá de las fechas del festival navideño.

Trayectoria del festival Miau Fest

La edición 2026 se suma a una serie de festivales felinos que el Huerto Roma Verde ha organizado en años anteriores bajo el nombre Miau Fest, un formato que combina venta de productos para mascotas con charlas de bienestar animal y espectáculos en vivo.

En ediciones previas, el festival incorporó la participación de albergues y rescatistas como Ikigat, Juniors Cats, Rescats-gatitos, Pandiasilo, 31 Gatitos, Bananitos, Proyecto Gatto, Mi Primer Maullido, Prensa Animal, Gatolectivo y Michifem A.C., quienes aprovechan el espacio para promover la adopción de gatos rescatados y recibir donaciones en especie.

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