El cantante interpretó un medley de temas que incluyó "Tuyo y nada más", "La bicicleta", "Robarte un beso", "Fruta fresca" y "La gota fría" (cortesía Paola España)

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Seis artistas colombianos recibieron distinciones en la vigésima quinta edición de LOS40 Music Awards Santander, celebrada este viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durante la entrega de los galardones, varios de los ganadores aprovecharon el escenario para dirigir unas palabras al público y a sus equipos de trabajo.

Kris R. fue el primer colombiano en subir al escenario, incluso antes de que arrancara formalmente la gala. El intérprete recibió el premio a Fenómeno del Año Colombia durante el preshow y aprovechó el momento para anunciar una noticia sobre su gira. “Hoy hemos sacado las entradas de la gira del Sinfónico y ya lo hemos agotado, así que vamos a tener que sacar nuevas fechas”, afirmó, visiblemente emocionado, antes de cerrar su intervención con un breve mensaje para sus seguidores: “Gracias, gracias, gracias”.

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Manuel Turizo dedica su premio a su público español

Manuel Turizo agradeció el apoyo del público de España al recibir el galardón por el tema "Apambichao" (Europa Press)

Manuel Turizo compartió el galardón a Mejor Colaboración Latina junto a Maluma, por el tema Apambichao. Al recibir el premio, el cantante oriundo de Montería dirigió su agradecimiento al país anfitrión de la gala.

“Saludos para mi gente de España y mi gente de Barcelona. Agradecido con la gente que disfruta con la música que hacemos. Gracias. Estoy muy contento. Los amo muchísimo a todos los que conectan con mi música”, expresó Turizo sobre el escenario del Palau Sant Jordi.

Maluma envía un mensaje grabado por el nacimiento de su hijo

Maluma envió un video grabado para justificar su ausencia en la ceremonia tras el nacimiento de su hijo Orión (Europa Press)

Maluma no estuvo presente de forma física en la gala. El cantante paisa, que también ganó Mejor Colaboración Urbana Latina junto a Ryan Castro por Pa’ la Seca, envió un video grabado que se proyectó en el recinto durante la entrega del premio compartido con Turizo.

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“No puedo estar allá porque acaba de nacer mi hijo y la prioridad es la familia. Pronto nos vemos. Estamos locos por volver a España”, señaló el artista en el mensaje, en referencia al nacimiento de su hijo Orión. Un segundo video similar se transmitió más tarde, cuando se anunció su segundo premio de la noche.

Camilo dedica su galardón a su esposa, sus hijas y a Colombia

Camilo recibió el premio a Mejor Artista o Grupo Latino por su álbum Para Cuando Sean Mayores, un disco que compuso pensando en sus dos hijas. Al recoger la estatuilla, el artista extendió su agradecimiento a su entorno familiar y profesional.

“Se lo dedico a mi esposa, mis hijas, mi manager, pero sobre todo a Dios, a mi país Colombia y a España, que ha sido tan generoso conmigo”, declaró Camilo ante el público del Palau Sant Jordi. El cantante también ofreció una actuación en vivo junto a su esposa, Evaluna Montaner, con quien interpretó Índigo, tema compuesto para su hija.

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Carlos Vives habla de su trayectoria antes de recibir el Global Icon

Carlos Vives fue distinguido con el reconocimiento Global Icon y compartió la categoría especial con Romeo Santos (cortesía Paola España)

Carlos Vives recibió el premio Global Icon, distinción que la organización reserva para carreras consolidadas con proyección internacional. Antes de subir al escenario, el artista samario habló sobre su recorrido en la industria durante su paso por la alfombra roja.

“Yo quiero trabajar hasta que se me acabe la fuerza”, afirmó Vives, quien también interpretó un popurrí de sus mayores éxitos durante la gala. El cantante compartió esta categoría especial con el dominicano Romeo Santos, reconocido en la misma distinción.

Ryan Castro y Feid completan la lista de premiados colombianos

Ryan Castro sumó dos premios en la categoría Global Latina y presentó en directo los temas "Brincaíto" y "La Villa" (@ryancastro/Instagram)

Ryan Castro sumó dos premios en la categoría Global Latina, Mejor Colaboración Urbana Latina junto a Maluma y Mejor Canción Urbana Latina junto a Kapo, por La Villa. El artista subió al escenario a recoger ambos galardones y ofreció una actuación con un popurrí de sus temas Brincaíto y La Villa, que hizo bailar al público del pabellón.

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Feid cerró la lista de ganadores colombianos con el premio a Mejor Video Musical en la categoría Global Latina, por la pieza audiovisual de A Xon de Qué. El artista paisa no estuvo presente en el recinto y optó por enviar un mensaje de agradecimiento grabado, que se proyectó para el público asistente durante la ceremonia.