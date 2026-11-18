Jordi Hurtado, Premio Nacional de Televisión 2025. (Imagen de archivo).

Guardar

Hay profesionales que terminan convirtiéndose en parte de la historia de la televisión y Jordi Hurtado es, sin duda, uno de ellos. Con más de cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas y cerca de 30 años al frente de Saber y ganar, el presentador se ha ganado un lugar privilegiado entre los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. A sus 69 años, continúa disfrutando de una profesión que sigue despertándole la misma ilusión que cuando comenzó. Una pasión que ha vuelto a quedar patente durante la entrega de las Antenas de Oro 2026, donde ha recibido un nuevo reconocimiento a su carrera y ha aprovechado para despejar las dudas sobre su futuro profesional: no tiene intención de retirarse.

El veterano comunicador atraviesa un momento especialmente significativo. El concurso de La 2 acaba de alcanzar los 7.000 programas, una cifra que coincide, además, con el 70 aniversario de Televisión Española. Dos acontecimientos que Jordi Hurtado ha celebrado con especial emoción y que reflejan la extraordinaria continuidad de un formato que ha conseguido mantenerse durante décadas en la parrilla.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia de los premios concedidos por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, el presentador recordó sus comienzos en TVE con Si lo sé no vengo y puso en perspectiva los cambios que ha experimentado el sector desde entonces. “¡Cómo ha cambiado la televisión! Ahora se consume de manera muy distinta a cuando yo empecé, hace 41 años. Hemos cumplido 7.000 programas, que se dice pronto. Y seguiremos”, aseguró, agradeciendo también la fidelidad de los espectadores que acompañan al concurso cada día.

Jordi Hurtado en 'Saber y ganar' en una imagen de 1997. (RTVE)

Precisamente, su continuidad es una de las cuestiones que más interés despierta entre los seguidores del formato. Después de que en 2025 dejara de presentar las emisiones de los fines de semana, que pasaron a estar en manos de Rodrigo Vázquez, algunos espectadores interpretaron este cambio como el principio de una retirada progresiva. Sin embargo, Hurtado ha querido dejar claro que reducir su carga de trabajo no significa que esté pensando en abandonar la televisión.

PUBLICIDAD

“De momento no me planteo jubilarme. Hay que seguir, porque hay salud y ganas”, explicó ante los periodistas durante la entrega de premios. El presentador reconoce que ha modificado el ritmo de trabajo para adaptarlo a esta etapa de su vida, pero no contempla dejar una actividad que continúa haciéndole feliz. “Para mí no existe la palabra jubilarme, yo lo que he hecho ha sido rebajar la intensidad”, afirmó.

En este sentido, también se mostró satisfecho con la incorporación de Rodrigo Vázquez a las emisiones del fin de semana y a los especiales navideños. Una reorganización que le permite afrontar las grabaciones con algo más de tranquilidad. “Las grabaciones son tremendas, muchas horas”, reconoció. Aun así, su intención es continuar mientras las circunstancias se lo permitan: “Disfruto tanto y estoy tan bien que, mientras tenga salud, lo que quiero es seguir en el medio porque me gusta”.

PUBLICIDAD

La familia, su refugio lejos de las cámaras

El reconocimiento profesional también ha servido para que Jordi Hurtado reflexione sobre el significado de una carrera tan extensa. Para él, el verdadero éxito no reside únicamente en acumular premios, sino en poder seguir trabajando en aquello que siempre ha considerado su vocación. “Lo importante es permanecer, lo importante es que estamos, que seguimos, que podemos trabajar en lo que tanto nos gusta”, señaló. Recibir una Antena de Oro supone, por tanto, una alegría añadida a una trayectoria de la que se siente especialmente agradecido.

Jordi Hurtado RTVE. (Europa Press)

Fuera de los platós, el presentador encuentra en su familia el apoyo necesario para afrontar las exigencias de su profesión. “En casa solo me dan amor. La familia para mí es vital, es importantísimo”, confesó. Además, destacó que es precisamente en su hogar donde consigue desprenderse de su faceta televisiva y recuperar su identidad más cotidiana: “Cuando estás en casa es cuando no eres el presentador, eres la persona”.

PUBLICIDAD

Sus seres queridos comprenden su pasión, aunque también conocen el desgaste que implican las largas jornadas de grabación. “Cuando llegas a casa estás destrozado”, reconoció. Una realidad menos visible que forma parte de un trabajo que, pese al cansancio, sigue compensándole. Porque, a sus 69 años, Jordi Hurtado tiene algo muy claro: todavía le quedan muchos programas por presentar.