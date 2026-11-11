COP31: las 10 claves para entender una cumbre climática que busca hacer historia en medio del calentamiento global récord

Líderes y representantes de diversas naciones posan para la fotografía oficial durante la cumbre sobre cambio climático COP31 en Turquía. (Reuters)

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Con delegaciones de 196 países, la Cumbre Mundial del Clima, llamada COP31, entró en su tramo político en Antalya, Turquía, con una meta que resume la dificultad de esta edición: transformar promesas previas en medidas capaces de reducir emisiones y proteger a las poblaciones expuestas a la crisis climática.

La conferencia, que se extiende hasta el 20 de noviembre, coincide con un año de olas de calor en Europa, inundaciones mortales en Nepal e incendios forestales en Indonesia, además de la variabilidad climática que se vive por la presencia del fenómeno climático de El Niño con hasta 4 grados de calentamiento del océano Pacífico por encima de lo habitual.

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Una infografía detalla las metas de financiamiento y los obstáculos geopolíticos en las negociaciones de la cumbre COP31 celebrada en Turquía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático convoca a gobiernos, científicos, empresas, organizaciones sociales, pueblos indígenas y medios de comunicación.

La previsión de hasta 100.000 asistentes la ubica entre las COP con mayor concurrencia. Sin embargo, la magnitud del evento no garantiza resultados: las expectativas chocan con un escenario de guerras, tensiones por la energía, retrocesos ambientales y ausencias relevantes en la mesa política.

Estas son las diez claves para entender qué se debate y qué está en juego en la COP31.

El calentamiento global se acerca a 1,5 grados, el límite del Acuerdo de París que guía las negociaciones de la cumbre climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. El planeta se aproxima a un umbral que cambia la escala del riesgo. El Acuerdo de París, firmado en 2015, fijó como objetivo mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 ℃ y aspirar a limitarlo a 1,5 ℃ respecto de los niveles preindustriales.

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Los registros recientes muestran que el mundo se acerca a ese límite. Octubre fue el más cálido documentado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial anticipó que el período entre 2023 y 2026 reunirá los cuatro años más cálidos de la serie histórica.

Superar 1,5 ℃ durante días o incluso un año no equivale, por sí solo, a incumplir formalmente la meta de París, que se mide en tendencias de largo plazo. Pero la señal es clara: cada fracción adicional de calentamiento agrava las olas de calor, las lluvias intensas, la sequía, los incendios y la suba del nivel del mar. “Hemos entrado en una nueva era de extremos climáticos”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

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Un gráfico de la Organización Meteorológica Mundial indica que la temperatura media global de enero a septiembre de 2026 se situó 1,47 °C sobre el promedio preindustrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La COP31 ocurre en medio de desastres que ya afectan vidas, alimentos y economías. Las inundaciones y el colapso glaciar en Nepal, los incendios en Indonesia y las temperaturas extremas en Europa funcionaron como recordatorio del costo actual de la alteración climática. En Nepal, el desastre dejó más de 6.000 víctimas y pérdidas calculadas en USD 4.700 millones, cerca del 10 % de su producto interno bruto, según los datos citados en los documentos de la cumbre.

La discusión dejó de concentrarse solo en metas futuras de emisiones. Los países más vulnerables reclaman recursos para anticipar impactos, reforzar infraestructura, cuidar sistemas sanitarios y asistir a comunidades afectadas.

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La investigadora de la ONU Kate Guy resumió esa urgencia: “Cada vez más, el cambio climático no es un problema del futuro. Es una realidad presente, que está costando vidas y medios de subsistencia en este mismo instante”.

La COP31 reúne a 196 países en Antalya, con la presión de reducir emisiones y reforzar la protección ante eventos climáticos extremos - REUTERS/Murad Sezer

3. La ausencia de Estados Unidos altera el equilibrio de las conversaciones. El presidente Donald Trump retiró otra vez a Estados Unidos del Acuerdo de París y no envió una delegación oficial a Antalya. La decisión afecta a uno de los mayores emisores históricos de dióxido de carbono y al segundo emisor anual, detrás de China. También golpea las expectativas de aportes a los fondos internacionales, dado que Washington figuraba entre los principales contribuyentes hasta 2024.

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La falta de negociadores estadounidenses no implica que el país desaparezca de la cita. Funcionarios subnacionales, científicos y representantes de ciudades y estados participan de actividades paralelas. Aun así, la salida federal reduce el margen para consensos amplios.

“Una vez que el presidente Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París por segunda vez, fue como si se desinflara todo el aire del globo en las negociaciones globales”, explicó Kelly Sims Gallagher, especialista de la Universidad de Tufts.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se saludan en la apertura de las negociaciones de la COP31 - Reuters

4. Las grandes economías muestran una presencia desigual. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; y el iraní Masoud Pezeshkian participan del segmento de alto nivel, previsto para el 11 y 12 de noviembre.

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En cambio, el presidente chino Xi Jinping no viajó y delegó la representación en el vicepresidente Han Zheng. Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y España tampoco enviaron a sus máximos mandatarios.

El primer ministro británico, Andy Burnham, quedó como el único líder de un país del G7 en la lista de oradores. Para sectores ambientalistas, esas ausencias expresan una pérdida de impulso político en una instancia que requiere decisiones de alto nivel. “Si los máximos líderes quieren influir en el rumbo de la transición energética mundial, estar presentes es un buen punto de partida”, sostuvo Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network Europe.

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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres impulsa que los países buscan movilizar USD 1,3 billones al año hasta 2035, para financiar la respuesta climática de las naciones en desarrollo - REUTERS/Murad Sezer

5. La geopolítica vuelve más complejo el debate sobre la energía. La guerra en Irán y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz elevaron el precio del petróleo, el gas, la gasolina y productos vinculados a los hidrocarburos, como fertilizantes y pesticidas. Esa presión reabrió discusiones sobre seguridad energética y soberanía sobre recursos naturales. Algunos países aceleraron inversiones en fuentes renovables para reducir dependencia externa; otros recurrieron al carbón ante el temor de una escasez energética.

El conflicto expone una contradicción central de la COP31. La transición hacia sistemas menos contaminantes puede ofrecer mayor autonomía frente a las crisis de combustibles, pero los altos precios y las tensiones internacionales también impulsan respuestas de corto plazo basadas en fósiles. “Todos estos elementos se entrecruzan, y ese es realmente el contexto actual de las conversaciones en Turquía”, dijo Guy.

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Activistas realizan actos para despertar la conciencia de los líderes globales para proteger al planeta - REUTERS/Kaan Soyturk

6. El dinero para la acción climática concentra una de las mayores brechas. En la COP30, los países acordaron una hoja de ruta para movilizar USD 1,3 billones anuales hacia las naciones en desarrollo para 2035. También establecieron una meta de USD 300.000 millones al año y el compromiso de triplicar los recursos para adaptación. En Antalya, el desafío consiste en precisar de dónde saldrá ese dinero, qué países aportarán y bajo qué reglas se distribuirá.

Las naciones de América Latina, África, Asia y los pequeños Estados insulares reclaman que los recursos lleguen con mayor rapidez y en forma de donaciones, no de préstamos que agraven sus deudas. Entre 2016 y 2020, América Latina y el Caribe recibió apenas el 17 % del financiamiento climático internacional. La discusión incluye posibles gravámenes al transporte marítimo y a los vuelos comerciales, además del futuro del Fondo Verde para el Clima.

Parte de la delegación de Malasia se hace presente en la COP31 - REUTERS/Kaan Soyturk

7. Pérdidas y daños separan las promesas de la ayuda efectiva. El fondo específico de la ONU para compensar pérdidas y daños busca asistir a los países golpeados de forma desproporcionada por fenómenos vinculados al cambio climático. Nepal solicitó apoyo tras el colapso glaciar, pero la ayuda internacional apenas alcanzó USD 250 millones. La aprobación preliminar de USD 20 millones por parte de ese fondo representa menos del 1 % de los daños estimados.

La diferencia entre necesidades y desembolsos alimenta la desconfianza de los países del sur global. Las discusiones técnicas abarcan los años de referencia para medir el aumento de fondos, los aportantes, las fuentes de financiamiento y los mecanismos de rendición de cuentas. La adaptación, que incluye obras, sistemas de alerta, salud pública y protección de ecosistemas, depende de que esas disputas se resuelvan con cifras concretas.

Miles de voluntarios de ONGs piden cambios urgentes para parar el calentamiento global - Europa Press

8. Turquía propone acelerar la electrificación, aunque el origen de esa electricidad abre otra discusión. El país anfitrión impulsa una iniciativa voluntaria para que la electricidad cubra el 35 % de la demanda energética mundial en 2035, frente al 23 % actual. La medida abarca el transporte, los edificios y la industria, sectores donde la sustitución de combustibles fósiles puede reducir emisiones si la generación eléctrica procede de fuentes de bajas emisiones.

La Unión Europea plantea que esa electrificación debe ser “limpia”. El término abre un debate sobre el papel de la energía solar, eólica, hidráulica, nuclear y otras tecnologías, pero también sobre el lugar que conservarán el gas, el petróleo y el carbón. La cuestión energética cruza buena parte de la COP31 porque en 2023, durante la COP28 de Dubái, los países acordaron por primera vez avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles. Las reuniones posteriores no lograron establecer una hoja de ruta obligatoria.

Una infografía detalla las consecuencias ambientales, sociales y económicas si la temperatura global supera el umbral de 1,5 °C según el PNUMA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Los bosques y la deforestación regresan al centro de la agenda latinoamericana. Brasil sostiene dos propuestas voluntarias surgidas de la COP30: una para disminuir de forma gradual el uso de combustibles fósiles y otra para frenar la deforestación y promover un manejo forestal sostenible. También impulsa el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, destinado a premiar económicamente a los países que conserven sus masas forestales.

El tema tiene especial peso regional. América del Sur perdió en promedio 4,1 millones de hectáreas de bosques por año entre 2015 y 2025, mientras la producción petrolera regional aumentó 20 % en 2025, impulsada principalmente por Guyana y Brasil. La región llega dividida: varios gobiernos modificaron sus políticas ambientales, algunos priorizan la expansión de hidrocarburos y otros buscan sostener posiciones más ambiciosas sobre conservación y transición energética.

Un gráfico del Servicio Meteorológico Nacional basado en datos de ERA5 registra el aumento de las anomalías de la temperatura en la superficie global entre los años 1850 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. La Argentina tendrá una presencia oficial reducida y afronta cuestionamientos por sus metas. La delegación nacional está encabezada por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería y representante ante la Convención Marco. El país participa en el Grupo Sur, el Grupo de los 77 y China, y el Grupo de América Latina y el Caribe. Provincias como Jujuy, La Pampa y Misiones prevén actividades paralelas para buscar acuerdos e intercambios fuera de las negociaciones formales.

La Argentina presentó con demora sus Contribuciones Nacionales Determinadas, los planes que cada Estado entrega para informar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Organizaciones ambientales calificaron esas metas como poco ambiciosas.

La COP31 también abre formalmente el Segundo Balance Global, un proceso que concluirá en la COP33 de 2028 y evaluará la distancia entre los compromisos nacionales y la trayectoria necesaria para cumplir el Acuerdo de París.