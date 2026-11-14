Llevan a Gabito Ballesteros ante la FGR tras suspensión de show en Querétaro por presunta apología del delito

Gabito Ballesteros Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 suspensión concierto (feria.ganadera.qro/Instagram)

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Gabito Ballesteros aparece en el Registro Nacional de Detenciones este 14 de noviembre, luego de que su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fue suspendido por la presunta interpretación de temas fuera del repertorio autorizado.

El registro no precisa el motivo de la detención ni establece una relación directa con el show cancelado.

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Infobae México consultó el Registro Nacional de Detenciones a las 09:23 horas de este sábado y en el documento se identifica al cantante como Gabriel Ballesteros Abril, con el alias de Gabito Ballesteros.

La ficha indica que la Policía Estatal efectuó la detención y que el artista quedó a disposición del Ministerio Público.

El documento señala que Ballesteros fue detenido a las 04:00 horas de este 14 de noviembre de 2026 en Santiago de Querétaro. El sitio registrado es avenida Estadio número 104, en la colonia Colinas del Cimatario, frente a instalaciones de la FGR.

¿Dónde está Gabito Ballesteros? Cantante denunció retención policial tras suspensión de su concierto en Querétaro. (Instagram)

El registro ubica al cantante en traslado a la Fiscalía Federal

La ficha del Registro Nacional de Detenciones establece que la ubicación actual del intérprete es la

“Fiscalía Federal de la República”, en traslado. El documento no informa el delito que se le atribuiría, tampoco detalla si existe una carpeta de investigación o qué autoridad ministerial lleva el caso.

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La ausencia de esos datos impide establecer, con la información pública disponible hasta ahora, los motivos legales de la retención o una imputación contra el artista. Las autoridades correspondientes no han difundido una postura pública sobre la inscripción de Ballesteros en el registro.

El documento también incluye una descripción física del detenido y su vestimenta. La ficha refiere a un hombre de tez clara, de aproximadamente 1.55 metros de estatura, complexión delgada, cabello ondulado castaño, pantalón de mezclilla claro, zapatos negros y chamarra de mezclilla verde con crema.

(Registro nacional de detenciones)

La aparición de Ballesteros en el sistema ocurre horas después de la interrupción de su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. El concierto fue suspendido durante la madrugada, luego de una intervención de personal municipal.

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El cantante denuncia una presunta retención tras la suspensión del concierto

El Comité Organizador sostiene que Gabito Ballesteros interpretó dos canciones que no formaban parte de la lista autorizada por las autoridades.

El repertorio había sido revisado con antelación y excluía temas que presuntamente contravienen las disposiciones contra la apología del delito.

Según esa versión, personal de Inspección Municipal de El Marqués retiró al cantante del escenario después de una primera canción no autorizada. Ballesteros regresó y habría interpretado “AMG”, por lo que la presentación quedó cancelada.

El propio artista difundió una transmisión desde un vehículo tras el incidente. En ella, denuncia que policías lo retenían y cuestiona el procedimiento aplicado durante el evento. También asegura que conocía los temas que no podía interpretar y que había aceptado las condiciones establecidas antes de subir al escenario.

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Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

“Me dijeron que no cantara ‘Presidente’, ‘Cuernos’ y esa no la voy a cantar”, afirma el cantante. Ballesteros sostiene que modificó el orden de las canciones para responder a la reacción del público, no para incluir material prohibido.

La versión del artista contrasta con la del Comité Organizador. Los responsables de la feria afirman que el intérprete habría incumplido el repertorio aprobado pese a recibir una advertencia durante el concierto.

Las autoridades no han precisado si el registro está vinculado con los narcocorridos

Infobae México contactó a la Fiscalía General de la República para conocer más detalles, pero hasta el término de esta nota aún no hay una respuesta.

La normativa estatal y diversos reglamentos municipales en Querétaro prohíben espectáculos con apología del delito. Las sanciones pueden ir de 20 a 10,000 UMAS, de acuerdo con la gravedad de la infracción y el municipio donde ocurra.

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Las medidas contemplan multas, suspensión o clausura inmediata de eventos.

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro mantiene actividades del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor.