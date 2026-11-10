Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Murió Alfredo Echávarri a los 86 años, el jugador fue capitán del equipo que logró el ascenso a Primera División (X/ @RaulGomezpuma)

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Alfredo Echávarri, capitán de Pumas en el ascenso a Primera División de 1962, murió este martes 10 de noviembre de 2026 a los 86 años. Familiares confirmaron el fallecimiento del ex futbolista, por lo que de inmediato empezaron a circular mensajes de condolencias en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce las causas de su muerte. Su trayectoria quedó vinculada al equipo universitario desde sus años en Segunda División y a la permanencia del club durante sus primeras dos campañas en el máximo circuito del futbol mexicano.

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Jugó como central y fue uno de los elementos más destacados del conjunto del Pedregal en sus inicios. La cuenta Retro Pumas se encargó de difundir detalles que compartió la familia sobre la velación y misa del exfutbolista.

La misa en memoria de Alfredo Echávarri Olvera se realizará el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas, en la Iglesia de la Santa Cruz del Pedregal, en Ciudad de México. La convocatoria está dirigida a familiares, amistades y personas que deseen acompañar a sus seres queridos.

Alfredo Echávarri portó el gafete de capitán en el plantel de la UNAM que obtuvo el campeonato de Segunda División en la temporada 1961-1962. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas aseguró el ascenso el 9 de enero de 1962

Pumas obtuvo el título de Segunda División en la temporada 1961-1962 y consiguió el ascenso el 9 de enero de 1962. El equipo venció 5-1 al Cataluña en el Estadio Olímpico Universitario y aseguró su llegada a Primera División.

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Echávarri fue el capitán de aquel plantel. Su función no se limitó a una participación individual dentro de la campaña: encabezó a un grupo que llevó a la UNAM al futbol profesional de máxima categoría y abrió una etapa que el club mantuvo en las temporadas posteriores.

La obtención del campeonato ocurrió en un contexto distinto al de las plantillas actuales. Los jugadores combinaban los entrenamientos y los viajes con sus estudios, y varios integrantes del equipo compartían la condición de universitarios, es decir que se forjó un equipo de estudiantes universitarios.

En el caso de Echávarri, la carrera de Arquitectura y el futbol se desarrollaron de forma paralela durante cuatro años. El ascenso representó el paso de Pumas de una categoría en formación a la Primera División. El equipo universitario se instaló en una competencia que reunía a clubes con planteles profesionales consolidados, y sus primeros resultados definían la continuidad de ese proyecto.

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Alfredo Echávarri, excapitán del club de fútbol Pumas de la UNAM, posa con una gorra del equipo frente a una pared con diplomas, se convirtió en arquitecto al egresar de la carrera y alejarse del futbol (X/ @RaulGomezpuma)

Echávarri jugó dos temporadas para sostener al club en Primera División

Echávarri estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México mientras jugaba para el conjunto auriazul. Esa doble condición definió su recorrido: se incorporó al equipo como alumno y dejó la cancha al concluir la carrera, conforme a las reglas que entonces vinculaban al plantel con la vida estudiantil.

Tras la campaña del ascenso, Echávarri disputó dos años en Primera División con Pumas. Esas temporadas formaron parte de la consolidación del equipo en el máximo circuito, después de haber ganado el torneo de Segunda División.

En una entrevista publicada por el sitio oficial del club, Pumas deja huella en jugadores históricos, Echávarri describió el valor que tuvo para él combinar ambas actividades: “Yo fui producto de hacer una carrera profesional en la Facultad de Arquitectura de la Universidad y de ahí di el salto al equipo de futbol en Segunda División”.

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También recordó que su ciclo deportivo transcurrió junto con su formación académica: “Imagínense ustedes lo que representa para mí haber realizado toda mi carrera profesional jugando al fútbol con los Pumas durante cuatro años, alternando el estudio y el deporte maravilloso en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria”.

La afición recuerda a Alfredo Echávarri junto al plantel de Pumas de la UNAM con el que logró el ascenso a la Primera División. (X/ @Retropumasunam)

Sus palabras sitúan el ascenso como parte de una experiencia universitaria, no únicamente como un resultado de competencia. El plantel que llegó a Primera División estaba integrado por jugadores cuya pertenencia al club se vinculaba con los estudios y con la representación de la UNAM.

Echávarri destacó en esa conversación la dimensión deportiva de los primeros años en la categoría. “Al cabo de esas cuatro temporadas, los Pumas ganamos el campeonato de ascenso el 9 de enero de 1962, desde ahí subimos a Primera División y jugué dos años en Primera División defendiendo los colores”.

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El exjugador sostuvo que la permanencia posterior al ascenso fue una tarea determinante para ese grupo. “Fue muy importante haber mantenido al equipo esos dos primeros años en Primera División, que son los más difíciles al ascender cualquier equipo”, declaró para el sitio oficial de Pumas.

El exjugador vinculó a Pumas con la juventud universitaria

Echávarri añadió que la procedencia estudiantil distinguía a la institución (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En sus declaraciones para Pumas, Echávarri definió al club a partir de su relación con la Universidad. “Para mí los Pumas representan cosa muy importante, puesto que pertenecen a una de las universidades más importantes de América, la Universidad Nacional Autónoma de México”, afirmó.

También se refirió a la identidad que, a su juicio, debían sostener los futbolistas del equipo: “Los Pumas para mí es una institución preciosísima y les deseo siempre a los jugadores que representan los colores azul y oro de los Pumas, lo defiendan con todo el corazón”.

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Echávarri añadió que la procedencia estudiantil distinguía a la institución. “Partiendo de que es una institución nacida de la juventud estudiantil de la Universidad, por tanto, para mí será siempre un emblema el equipo de Pumas”, expresó en la publicación del club.

Al terminar la carrera de Arquitectura, Echávarri dejó al equipo universitario y se alejó del futbol profesional, por lo que continúo como profesionista pero mantuvo la pasión y el cariño por la institución.