México

¿Cómo preparar lentejas charras al estilo norteño? la receta de un platillo económico, fácil, rendidor y lleno de sabor

Esta receta es típica de la cocina casera del norte de México. Accesible por lo económico de sus ingredientes sin sacrificar el sabor

Cazuela de barro con sopa de lentejas, tocino y cilantro, junto a tortillas, limones, chiles y un vaso con bebida en una mesa de madera.
Una cazuela de barro contiene lentejas charras al estilo norteño acompañadas de tocino, tortillas y condimentos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las lentejas charras al estilo norteño son un plato caliente, abundante y lleno de sabor ahumado.

El tocino, el chorizo y las salchichas convierten una legumbre sencilla en una comida completa y muy reconfortante. Esta receta es típica de la cocina casera del norte de México.

PUBLICIDAD

Se sirve como plato principal, aunque también acompaña muy bien una carne asada, tortillas de maíz y una salsa picante.

Cazuela de barro con guiso de lentejas, trozos de embutido y chiles, junto a tortillas de maíz, medio limón y una cuchara de madera.
Una cazuela de barro contiene lentejas charras al estilo norteño acompañadas de embutidos, verduras y tortillas de maíz en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de lentejas charras al estilo norteño

Es un guiso caldoso de lentejas, tocino, chorizo, salchichas y verduras. La técnica principal consiste en cocer las lentejas y añadir después un sofrito de carnes, tomate, cebolla y jalapeño.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

  1. 500 g de lentejas secas.
  2. 6 tazas de agua hirviendo.
  3. 150 g de tocino en dados.
  4. 150 g de chorizo en rodajas.
  5. 200 g de salchichas, cortadas en trozos.
  6. 3 tomates maduros, picados.
  7. 1 cebolla blanca, picada.
  8. 2 chiles jalapeños, picados.
  9. 3 hojas de laurel.
  10. 2 dientes de ajo, picados.
  11. 2 cebollas tiernas, picadas.
  12. 1 cucharadita de orégano seco.
  13. ½ cucharadita de comino molido.
  14. ½ cucharadita de pimienta de Cayena, opcional.
  15. Sal al gusto.
  16. Pimienta negra al gusto.
  17. 1 cucharada de aceite, solo si es necesario.
  18. Chile chiltepín al gusto para servir, opcional.

Cómo hacer lentejas charras al estilo norteño, paso a paso

  1. Lava las lentejas bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Retira cualquier piedra o impureza.
  2. Pon las lentejas en una cazuela grande. Añade el agua hirviendo, ½ cebolla, las hojas de laurel y una pizca de sal.
  3. Cuece a fuego medio durante 30 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas, pero no deshechas.
  4. Mientras tanto, calienta una sartén amplia. Añade el tocino y deja que suelte parte de su grasa.
  5. Incorpora el chorizo y las salchichas. Cocina hasta que las carnes estén doradas.
  6. Dora bien las carnes antes de añadir las verduras. Este paso aporta el sabor ahumado característico del plato.
  7. Agrega el resto de la cebolla, el ajo, los tomates, los jalapeños y las cebollas tiernas.
  8. Cocina durante 8 minutos, hasta que el tomate se ablande y la cebolla quede transparente.
  9. Añade el orégano, el comino y la pimienta de Cayena. Remueve durante 30 segundos.
  10. Vierte el sofrito con las carnes en la cazuela de las lentejas. Mezcla con cuidado.
  11. Incorpora el sofrito cuando las lentejas estén casi tiernas. Así conservarán mejor su forma y terminarán de cocinarse con todos los sabores.
  12. Deja hervir el guiso durante 10 minutos más a fuego suave.
  13. Prueba y rectifica de sal. Si queda demasiado espeso, añade un poco de agua caliente.
  14. No dejes que hierva con demasiada fuerza, porque las lentejas pueden romperse y el caldo quedará excesivamente pastoso.
  15. Sirve caliente. Añade chile chiltepín o jalapeño fresco si buscas un resultado más picante.
Infografía con ilustraciones de cazuelas, ollas al fuego, sartén con carnes, verduras, especias y textos explicativos sobre fondo claro.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para cocinar lentejas charras norteñas en México mediante la cocción de la legumbre, las carnes y el sofrito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 560 kcal.
  • Proteínas: 31 g.
  • Hidratos de carbono: 57 g.
  • Grasas: 24 g.
  • Fibra: 17 g.
  • Sodio: 1.250 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las lentejas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 o 4 días.

También puedes congelarlas en raciones individuales durante un máximo de 3 meses. Deja que se enfríen por completo antes de congelarlas.

Para recalentarlas, ponlas en una cazuela a fuego suave. Añade un chorrito de agua si el caldo se ha espesado demasiado.

Temas Relacionados

lentejascocina mexicanagastronomía mexicanaplatillos típicosmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Coyuca de Benítez

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Coyuca de Benítez

Detienen en Tlalnepantla a "El Caballo": es acusado de homicidio por una disputa de narcomenudeo en la zona

El homicidio se suscito en agosto de este año

Detienen en Tlalnepantla a "El Caballo": es acusado de homicidio por una disputa de narcomenudeo en la zona

Azcapotzalco tendrá Festival del Pulque y su famoso antijito "las petroleras" con más de 20 conciertos gratuitos

Azcapotzalco reunirá el sabor de las petroleras gigantes, pulque y curados artesanales con una selección de rock, ska y surf en un encuentro gratuito que celebra la tradición gastronómica chintolola.

Azcapotzalco tendrá Festival del Pulque y su famoso antijito "las petroleras" con más de 20 conciertos gratuitos

Qué le pasó a Mariana Ochoa: avión en el que viajaba sufre falla técnica y aterriza de emergencia

El avión en el que viajaba la cantante y que se dirigía a Las Vegas, tuvo que aterrizar en Tijuana tras una falla técnica

Qué le pasó a Mariana Ochoa: avión en el que viajaba sufre falla técnica y aterriza de emergencia

Guadalupe Taddei entrega sus oficinas al Órgano Interno de Control del INE

El procedimiento formal ya inició y deberá llevarse conforme a los protocolos del organismo electoral

Guadalupe Taddei entrega sus oficinas al Órgano Interno de Control del INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Detienen en Tlalnepantla a "El Caballo": es acusado de homicidio por una disputa de narcomenudeo en la zona

SSPC incauta 35 toneladas de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina y detienen a tres personas en Mazatlán

Edgar Vázquez, alias “El General”, usaba palabras clave para pasar controles de seguridad y sobornaba a funcionarios mexicanos, revela EEUU

CJNG: juez concede al “R2” la suspensión provisional contra su posible extradición a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Abelito detalla secuelas en su mamá y ratifica denuncia contra agresores de su fiesta

Abelito detalla secuelas en su mamá y ratifica denuncia contra agresores de su fiesta

Azcapotzalco tendrá Festival del Pulque y su famoso antijito "las petroleras" con más de 20 conciertos gratuitos

Qué le pasó a Mariana Ochoa: avión en el que viajaba sufre falla técnica y aterriza de emergencia

Tecate Pal Norte 2027: precios oficiales de los abonos para los boletos

De Wildwood a Transformers Uno: las películas animadas que modificaron su doblaje por el rechazo del público

DEPORTES

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Quién fue Alfredo Echávarri, excapitán histórico que logró el ascenso de Pumas al máximo circuito

Irma “Torbellino” García: de inspectora policial en la PBI a coronarse como campeona mundial unificada

Pitbull Cruz olvida a Ryan García: va por campeonato absoluto del CMB ante Dalton Smith

Canelo Álvarez le obsequia inesperado detalle a Josh Allen, jugador de los Bills, tras brillar en el Monday Night Football

Checo Pérez vuelve a Las Vegas, el circuito donde vivió su mejor momento como piloto de F1