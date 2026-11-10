¿Cómo preparar lentejas charras al estilo norteño? la receta de un platillo económico, fácil, rendidor y lleno de sabor

Una cazuela de barro contiene lentejas charras al estilo norteño acompañadas de tocino, tortillas y condimentos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lentejas charras al estilo norteño son un plato caliente, abundante y lleno de sabor ahumado.

El tocino, el chorizo y las salchichas convierten una legumbre sencilla en una comida completa y muy reconfortante. Esta receta es típica de la cocina casera del norte de México.

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Se sirve como plato principal, aunque también acompaña muy bien una carne asada, tortillas de maíz y una salsa picante.

Una cazuela de barro contiene lentejas charras al estilo norteño acompañadas de embutidos, verduras y tortillas de maíz en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de lentejas charras al estilo norteño

Es un guiso caldoso de lentejas, tocino, chorizo, salchichas y verduras. La técnica principal consiste en cocer las lentejas y añadir después un sofrito de carnes, tomate, cebolla y jalapeño.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

500 g de lentejas secas. 6 tazas de agua hirviendo. 150 g de tocino en dados. 150 g de chorizo en rodajas. 200 g de salchichas, cortadas en trozos. 3 tomates maduros, picados. 1 cebolla blanca, picada. 2 chiles jalapeños, picados. 3 hojas de laurel. 2 dientes de ajo, picados. 2 cebollas tiernas, picadas. 1 cucharadita de orégano seco. ½ cucharadita de comino molido. ½ cucharadita de pimienta de Cayena, opcional. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. 1 cucharada de aceite, solo si es necesario. Chile chiltepín al gusto para servir, opcional.

Cómo hacer lentejas charras al estilo norteño, paso a paso

Lava las lentejas bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Retira cualquier piedra o impureza. Pon las lentejas en una cazuela grande. Añade el agua hirviendo, ½ cebolla, las hojas de laurel y una pizca de sal. Cuece a fuego medio durante 30 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas, pero no deshechas. Mientras tanto, calienta una sartén amplia. Añade el tocino y deja que suelte parte de su grasa. Incorpora el chorizo y las salchichas. Cocina hasta que las carnes estén doradas. Dora bien las carnes antes de añadir las verduras. Este paso aporta el sabor ahumado característico del plato. Agrega el resto de la cebolla, el ajo, los tomates, los jalapeños y las cebollas tiernas. Cocina durante 8 minutos, hasta que el tomate se ablande y la cebolla quede transparente. Añade el orégano, el comino y la pimienta de Cayena. Remueve durante 30 segundos. Vierte el sofrito con las carnes en la cazuela de las lentejas. Mezcla con cuidado. Incorpora el sofrito cuando las lentejas estén casi tiernas. Así conservarán mejor su forma y terminarán de cocinarse con todos los sabores. Deja hervir el guiso durante 10 minutos más a fuego suave. Prueba y rectifica de sal. Si queda demasiado espeso, añade un poco de agua caliente. No dejes que hierva con demasiada fuerza, porque las lentejas pueden romperse y el caldo quedará excesivamente pastoso. Sirve caliente. Añade chile chiltepín o jalapeño fresco si buscas un resultado más picante.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para cocinar lentejas charras norteñas en México mediante la cocción de la legumbre, las carnes y el sofrito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 560 kcal.

Proteínas: 31 g.

Hidratos de carbono: 57 g.

Grasas: 24 g.

Fibra: 17 g.

Sodio: 1.250 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las lentejas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 o 4 días.

También puedes congelarlas en raciones individuales durante un máximo de 3 meses. Deja que se enfríen por completo antes de congelarlas.

Para recalentarlas, ponlas en una cazuela a fuego suave. Añade un chorrito de agua si el caldo se ha espesado demasiado.