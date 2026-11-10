El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

El adelanto audiovisual muestra el trabajo del realizador colombiano, finalista en festivales de Berlín y Oslo, que combina actuación real con tecnología generativa - crédito cortesía Topaz Films

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El director colombiano Sebastián Infante dirigió PRECISION, un cortometraje de ciencia ficción que combina técnicas de rodaje tradicionales con capas de inteligencia artificial generativa.

La producción, realizada para Topaz Films, fue finalista de los CICLOPE Awards 2026 de Berlín, en la categoría AI in Post, y compite por el premio a Mejor Guion de Ciencia Ficción en el International Indie Screenplay Festival de Oslo. El ganador se conocerá el próximo 14 de diciembre.

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Infante, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, dirige el primer estudio interno de cine de Topaz Labs, la empresa de inteligencia artificial que fue adquirida por Adobe en 2026. Sus herramientas de video e imagen son utilizadas por 20 de las 50 compañías más grandes del mundo, según datos de la compañía.

El actor Konrad Sneed protagoniza la historia en el papel de Noah con música compuesta por David A. Gómez - crédito cortesía Topaz Films

¿Cómo se hizo la historia creada por Sebastián Infante?

PRECISION sigue a Noah, un escultor interpretado por Konrad Sneed, con música original de David A. Gómez. La película fue rodada en la sede de Topaz Labs, en Addison, Texas, con captura en 8K BRAW, y finalizada mediante un proceso de producción híbrido que combina técnicas tradicionales y digitales.

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Una capa de imágenes generadas por inteligencia artificial con el programa Seedance 2.0; un sistema de seguimiento de movimiento llamado SynthEyes, que permite integrar elementos digitales con precisión en la imagen real filmada; y herramientas propias, desarrolladas con lenguajes de programación web como HTML5 y canvas, para crear los gráficos de la película. El proceso culminó con la entrega del material en formato DCP, el estándar digital que utilizan las salas de cine para proyectar películas.

La metodología del proyecto priorizó la filmación de actores y locaciones reales antes del diseño de las capas digitales. Un equipo de artistas de África, Suecia, Sudamérica y Texas completó la producción antes de su exhibición en salas AMC - crédito cortesía Topaz Films

Infante sostiene que la premisa del proyecto invierte el orden habitual de trabajo con herramientas generativas: primero filmó los elementos que no pueden imitarse —un actor real, locaciones reales, iluminación real— y después diseñó la capa de inteligencia artificial para que respondiera a esa base, no al revés.

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“La IA es una herramienta, no un motor. En el momento en que el público nota la tecnología, la película fracasó. En PRECISION la capa generativa está ahí, pero lo que ves es cine, no una demo tecnológica”, afirmó el director.

Para completar la producción, Infante reunió a artistas de África, Suecia, Sudamérica y Texas que trabajaron a distancia, entre distintos husos horarios, bajo su dirección. La película tuvo su primera función privada en una sala AMC en agosto de 2026 y hoy compite por reconocimientos adicionales en festivales de Asia, Europa y América.

El rodaje se llevó a cabo en Texas y combinó captura en 8K BRAW con el programa Seedance 2.0 y la herramienta de seguimiento SynthEyes - crédito cortesía Topaz Films

“PRECISION demuestra algo que la industria todavía no acepta. Un director, el pipeline correcto y un equipo de artistas de primer nivel en cuatro continentes pueden entregar al nivel que antes requería una productora completa”, sostuvo Infante.

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De fotógrafo en Bogotá a creativo principal de una empresa de IA en Texas

Infante llegó a Topaz Labs en julio de 2023 como su primer y único creativo, sin equipo ni estructura previa, y construyó desde cero el área que hoy dirige. Sus campañas para la marca lo llevaron a escenarios como Adobe MAX y San Francisco Tech Week, junto a lanzamientos de NVIDIA y Dell, y su trabajo se proyectó en pantalla grande en AI on the Lot, en Los Ángeles, considerada la mayor conferencia de cine con inteligencia artificial del mundo. Ese recorrido impulsó la creación de Topaz Films, el estudio interno de donde salió PRECISION.

Antes de su llegada a Estados Unidos, Infante construyó una trayectoria de 15 años en tres continentes. En Colombia fue fotógrafo principal de VICE Colombia para distintas marcas, y dirigió campañas para otras más. En 2019 se trasladó a Moscú como socio de VTS Films, donde dirigió comerciales para UFC, Marriott, New Balance y Activia, y posteriormente trabajó en París y Marsella antes de fundar Madbrother Films en Estados Unidos, en 2021.

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El próximo proyecto

Infante anunció que desarrolla un western como su próximo trabajo como director, cuyos detalles se mantienen reservados. En paralelo, busca artistas de distintos países para replicar a mayor escala el modelo de producción que hizo posible PRECISION, basado en un director con visión definida, un sistema de producción a medida y un equipo de talento distribuido globalmente que funcione como una sola unidad.

“El futuro pertenece a los cineastas capaces de unir creatividad y tecnología sin sacrificar el oficio. Las herramientas siguen cambiando; lo que no cambia es por qué contamos historias”, afirmó el realizador.